ΗΠΑ: Ουρές χιλιομέτρων στην Καλιφόρνια για δωρεάν τρόφιμα, ΒΙΝΤΕΟ

Δημοσιονομική παράλυση χωρίς προηγούμενο

ΗΠΑ: Ουρές χιλιομέτρων στην Καλιφόρνια για δωρεάν τρόφιμα, ΒΙΝΤΕΟ
07 Νοέ. 2025 21:01
Pelop News

Στις ΗΠΑ εκατοντάδες αυτοκίνητα σχηματίζουν ουρές χιλιομέτρων στην πόλη City of Industry της Καλιφόρνια, καθώς οι πολίτες περιμένουν ώρες για δωρεάν τρόφιμα, εξαιτίας του shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης.

Βρετανία: 68χρονος έσφαξε την πρώην σύζυγό του πάνω από τον τάφο του αυτόχειρα γιου τους

 

Η κατάσταση στις ΗΠΑ συνεχώς επιδεινώνεται καθώς η δημοσιονομική παράλυση στη χώρα εισήλθε στην 38η ημέρα, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του πιο μεγάλου σε διάρκεια shutdown στην ιστορία της χώρας, που σημειώθηκε το 2019.

Η παράλυση της αμερικανικής κυβέρνησης είναι πλέον η μεγαλύτερη στην ιστορία των ΗΠΑ, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 35 ημερών που καταγράφηκε το 2019, κατά την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ.

Από την 1η Οκτωβρίου, όταν έληξε ο προηγούμενος προϋπολογισμός, το Κογκρέσο δεν έχει καταφέρει να συμφωνήσει για την άρση του αδιεξόδου, το οποίο έχει οδηγήσει εκατοντάδες χιλιάδες δημόσιους λειτουργούς σε τεχνική ανεργία, εμποδίζει τις καταβολές επιδομάτων και αποσταθεροποιεί τον τομέα των αερομεταφορών.

Η διαφωνία μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών επικεντρώνεται στο ζήτημα των δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη. Οι Δημοκρατικοί απαιτούν συμφωνία για την παράταση των επιδομάτων ασφάλισης, που καθιστούν την υγειονομική περίθαλψη προσιτή για εκατομμύρια Αμερικανούς.

Από την άλλη, οι Ρεπουμπλικανοί και ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιμένουν ότι δεν θα δοθεί η επισιτιστική βοήθεια μέσω του προγράμματος SNAP, που εξυπηρετεί εκατομμύρια φτωχούς Αμερικανούς, εκτός αν οι Δημοκρατικοί συμφωνήσουν να τερματίσουν την παράλυση της κυβέρνησης.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:39 Βόρεια Μακεδονία: «Προετοιμάζεται» η επαναλειτουργία του πετρελαιαγωγού Θεσσαλονίκης-Σκοπίων
21:30 Η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot με 53 εκατ. ευρώ!
21:20 Πάτρα: Καπνοί από διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης, έσβησε η φωτιά
21:10 Όλα όσα προβλέπονται στη Διακήρυξη Οικονομικής Ασφάλειας Ελλάδας και ΗΠΑ
21:01 ΗΠΑ: Ουρές χιλιομέτρων στην Καλιφόρνια για δωρεάν τρόφιμα, ΒΙΝΤΕΟ
20:50 Αποκαλύψεις για Φοινικούντα: «Η μητέρα μου ήθελε να σταματήσω τη δουλειά και είχε τσακωθεί με τον θείο και νονό μου»
20:41 Βρετανία: 68χρονος έσφαξε την πρώην σύζυγό του πάνω από τον τάφο του αυτόχειρα γιου τους
20:30 ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ θα καταβάλουν 64.465.000 ευρώ σε 64.850 δικαιούχους
20:19 Ο Τζόκοβιτς αντάλλαξε φανέλα με τον Άταμαν! Τι ανέφερε ο Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού
20:09 Κωνσταντινούπολη: Ένταλμα σύλληψης από τον εισαγγελέα κατά του Νετανιάχου για γενοκτονία!
20:00 Τελικά ποια είναι η σχέση της κλιματικής αλλαγής με τον καρκίνο;
19:50 Αλβανία: Περίπτωση Κελιφ στο βόλεϊ, αποκλείστηκε αθλήτρια!
19:39 Φρίκη: Βρέθηκε άνδρας απανθρακωμένος και δεμένος πισθάγκωνα με χειροπέδες! Ανέλαβε το Ελληνικό FBI
19:33 Οδηγούνται στη φυλακή οι τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονία του 20χρονου Μάριου
19:21 Καιρός (Σάββατο 8/11/2025): Βροχές και έντονα φαινόμενα
19:09 Φορολογικό νομοσχέδιο: Εγκρίθηκε με ψήφους άνω των 250 σε βασικά άρθρα
19:00 «Η ασφάλιση δεν είναι πολυτέλεια, είναι πράξη ευθύνης»
18:53 Γνωστός τενόρος: 5.500 ευρώ πρόστιμο και τρεις μήνες φυλακή με αναστολή για τον ξυλοδαρμό του γιου του
18:46 Πολιτική Προστασία: Συστάσεις για την κακοκαιρία, που τα φαινόμενα θα είναι έντονα, τι ισχύει για τη Δ. Ελλάδα
18:35 Υπέβαλλε παραίτηση ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ