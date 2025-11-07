ΗΠΑ: Ουρές χιλιομέτρων στην Καλιφόρνια για δωρεάν τρόφιμα, ΒΙΝΤΕΟ

Στις ΗΠΑ εκατοντάδες αυτοκίνητα σχηματίζουν ουρές χιλιομέτρων στην πόλη City of Industry της Καλιφόρνια, καθώς οι πολίτες περιμένουν ώρες για δωρεάν τρόφιμα, εξαιτίας του shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης.

Βρετανία: 68χρονος έσφαξε την πρώην σύζυγό του πάνω από τον τάφο του αυτόχειρα γιου τους

VIDEO: 🇺🇸 Californians queue for food donations amid US government shutdown Hundreds of cars queue in California’s City of Industry, as people wait for hours to receive food donations amid an ongoing US government shutdown pic.twitter.com/hiB2AaOntn — AFP News Agency (@AFP) November 7, 2025

Η κατάσταση στις ΗΠΑ συνεχώς επιδεινώνεται καθώς η δημοσιονομική παράλυση στη χώρα εισήλθε στην 38η ημέρα, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του πιο μεγάλου σε διάρκεια shutdown στην ιστορία της χώρας, που σημειώθηκε το 2019.

Η παράλυση της αμερικανικής κυβέρνησης είναι πλέον η μεγαλύτερη στην ιστορία των ΗΠΑ, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 35 ημερών που καταγράφηκε το 2019, κατά την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ.

Από την 1η Οκτωβρίου, όταν έληξε ο προηγούμενος προϋπολογισμός, το Κογκρέσο δεν έχει καταφέρει να συμφωνήσει για την άρση του αδιεξόδου, το οποίο έχει οδηγήσει εκατοντάδες χιλιάδες δημόσιους λειτουργούς σε τεχνική ανεργία, εμποδίζει τις καταβολές επιδομάτων και αποσταθεροποιεί τον τομέα των αερομεταφορών.

Η διαφωνία μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών επικεντρώνεται στο ζήτημα των δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη. Οι Δημοκρατικοί απαιτούν συμφωνία για την παράταση των επιδομάτων ασφάλισης, που καθιστούν την υγειονομική περίθαλψη προσιτή για εκατομμύρια Αμερικανούς.

Από την άλλη, οι Ρεπουμπλικανοί και ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιμένουν ότι δεν θα δοθεί η επισιτιστική βοήθεια μέσω του προγράμματος SNAP, που εξυπηρετεί εκατομμύρια φτωχούς Αμερικανούς, εκτός αν οι Δημοκρατικοί συμφωνήσουν να τερματίσουν την παράλυση της κυβέρνησης.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



