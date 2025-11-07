Βρετανία: 68χρονος έσφαξε την πρώην σύζυγό του πάνω από τον τάφο του αυτόχειρα γιου τους

Ο Σούτερ είχε στήσει ενέδρα στην Αν Μπλάκγουντ, την οποία και περίμενε επί πέντε ώρες να εμφανιστεί στο νεκροταφείο

07 Νοέ. 2025 20:41
Pelop News

Αποτροπιασμό και φρίκη προκάλεσε η αποκάλυψη μια οικογενειακής τραγωδίας στη Βρετανία, καθώς ένας 68χρονος κατακρεούργησε τη γυναίκα του πάνω από τον τάφο του αυτόχειρα γιου τους, για την οποία αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης που μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 25 έτη.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, ο Μάρτιν Σούτερ ομολόγησε τη δολοφονία της 71χρονης πρώην γυναίκας του στο νεκροταφείο της πόλης Stubbington, για την οποία -σύμφωνα με τις Αρχές- χρησιμοποίησε ένα 20ποντο κουζινομάχαιρο.

Σύμφωνα με τα όσα ακούστηκαν στη δίκη του καθ’ ομολογία δράστη, ο Σούτερ είχε στήσει ενέδρα στην πρώην του, Αν Μπλάκγουντ, την οποία και περίμενε επί πέντε ώρες να εμφανιστεί στο νεκροταφείο, ανήμερα των γενεθλίων του γιου τους.

Μολονότι ο 68χρονος στην απολογία του παραδέχτηκε ότι σκότωσε την 71χρονη, είπε στο δικαστήριο ότι το μαχαίρι δεν το κουβάλαγε μαζί του για τον συγκεκριμένο σκοπό, αλλά ήθελε με αυτό να κόψει λουλούδια.

Ανατριχιαστική περιγραφή

Ανατριχιαστική ήταν η περιγραφή του εγκλήματος, καθώς όπως περιγράφηκε κατά τη διάρκεια της δίκης, ο Suter την μαχαίρωσε πισώπλατα με το κουζινομάχαιρο και στη συνέχεια «την αποτελείωσε» με ένα ψαλίδι.

Μετά την επίθεση, ο Suter τηλεφώνησε στην αστυνομία και τους είπε «μόλις σκότωσα από την πρώην σύζυγό μου» πριν την κατηγορήσει για την αυτοκτονία του γιου του, ο οποίος είχε προβεί στο απονενοημένο διάβημα το 2003.

Είχε καταδικαστεί για άσεμνη επίθεση σε ανήλικο κορίτσι

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο δράστης ήταν ευυπόληπτο μέλος της τοπικής κοινωνίας όπου ζούσε σε ένα σπίτι αξίας 800.000 λιρών, σε μια περιοχή που είναι δημοφιλής στους λάτρεις της ιστιοπλοΐας, με τον ίδιο να είναι ιδιοκτήτης ενός γιοτ.

Ο Σούτερ ήταν μέλος του Πράσινου Κόμματος και υποψήφιος σε παλιότερες δημοτικές εκλογές.

Μάλιστα, είχε βρεθεί ξανά ενώπιον της Δικαιοσύνης στο Μάντσεστερ, όταν και καταδικάστηκε για άσεμνη επίθεση σε ανήλικο κορίτσι.
Βρετανία: 68χρονος έσφαξε την πρώην σύζυγό του πάνω από τον τάφο του αυτόχειρα γιου τους
