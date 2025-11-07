Κωνσταντινούπολη: Ένταλμα σύλληψης από τον εισαγγελέα κατά του Νετανιάχου για γενοκτονία!

Στην Κωνσταντινούπολη η Γενική Εισαγγελία εξέδωσε σήμερα (7/11/2025) ένταλμα σύλληψης για 37 άτομα, μεταξύ τους και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου, για γενοκτονία, σε σχέση με τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Για το ζήτημα είχε προσφύγει στις Αρχές ο Δικηγορικός Σύλλογος της Κωνσταντινούπολης που στην προσφυγή του επισημαίνει ότι, παρά την υπογραφή συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, το Ισραήλ συνέχισε να διαπράττει γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου κατά αθώων παιδιών, γυναικών, ζώων αλλά και του περιβάλλοντος στη Γάζα.

NEW: The Istanbul Chief Public Prosecutor’s Office has issued an arrest warrant for Netanyahu on charges of “genocide.” pic.twitter.com/GjoRz809I3 — Clash Report (@clashreport) November 7, 2025

Χαρακτηρίζει μάλιστα ο σύλλογος το Ισραήλ «απειλή όχι μόνο για τους Παλαιστίνιους, αλλά για όλη την ανθρωπότητα που έχει οργανώσει, μόνο τα δύο τελευταία χρόνια, επιθέσεις στο Λίβανο, τη Συρία, την Τυνησία, το Ιράν, το Κατάρ, την Υεμένη, το Ιράκ, τη Μάλτα και την Αίγυπτο.

Αναφέρουν, μεταξύ άλλων, την περίπτωση μίας μικρής Παλαιστίνιας, μόλις 6 ετών, που Ισραηλινοί στρατιώτες την είχαν πυροβολήσει κατά ριπάς και είχε 335 σφαίρες στο σώμα της, τη βομβιστική επίθεση στο Τουρκοπαλαιστίνιο Νοσοκομείο Φιλίας, και «τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά των ακτιβιστών του στόλου του Global SUMUD» τον Οκτώβριο.

