ΗΠΑ: Πατέρας σκότωσε σε ζωντανή μετάδοση τον δάσκαλο καράτε που βίαζε τον γιο του

Στις ΗΠΑ μία υπόθεση παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης που αποκαλύφθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’80 κατέληξε σε μια δολοφονία μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, όταν πατέρας ανήλικου θύματος πυροβόλησε θανάσιμα τον δράστη στο αεροδρόμιο του Μπατόν Ρουζ, προκαλώντας εθνικό σοκ και μια μακρόχρονη δημόσια συζήτηση για τα όρια της αυτοδικίας.

Πώς ξεκίνησαν όλα

Το 1982, ο Τζόντι Πλοσέ ήταν μαθητής της πέμπτης τάξης σε δημοτικό σχολείο στο Μπατόν Ρουζ της Λουιζιάνα, όταν μοιράστηκαν στους μαθητές φυλλάδια για μαθήματα καράτε.

Ο ίδιος δεν έδειξε ενδιαφέρον και πέταξε το φυλλάδιο, όμως ο μικρότερος αδελφός του έφερε το ίδιο φυλλάδιο στο σπίτι. Η μητέρα τους, Τζουν, αποφάσισε να εγγράψει και τα τρία παιδιά της οικογένειας στα μαθήματα.

Τα μαθήματα ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 1983 με δάσκαλο τον Τζεφ Ντουσέ. Σύμφωνα με τον Πλος, ο εκπαιδευτής καράτε κέρδισε γρήγορα την εμπιστοσύνη της οικογένειας και έγινε συχνός επισκέπτης στο σπίτι τους, συμμετέχοντας ακόμη και σε οικογενειακές δραστηριότητες.

Όπως αναφέρει, «όλοι τον αγαπούσαμε» και είχε γίνει σχεδόν μέλος της οικογένειας.

Λίγο αργότερα, ξεκίνησε η σεξουαλική κακοποίηση του ανήλικου Τζόντι, σύμφωνα με το people.com.

Ο ίδιος περιγράφει ότι τα πρώτα περιστατικά σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια διατάσεων στο μάθημα καράτε, με τον Ντουσέ να αγγίζει το σώμα του παρουσιάζοντας τη συμπεριφορά αυτή ως μέρος της προπόνησης. Με αυτόν τον τρόπο, όπως λέει, ο δράστης «κανονικοποίησε» σταδιακά τη σωματική επαφή. Η κακοποίηση κλιμακώθηκε σε βάθος χρόνου.

Ο Ντουσέ φρόντιζε να μένει μόνος με το παιδί, στέλνοντας τους υπόλοιπους μαθητές για ψώνια και κρατώντας τον Πλος στο γυμναστήριο με την πρόφαση επιπλέον ασκήσεων.

Ο ίδιος ο Τζόντι Πλος αναφέρει ότι κράτησε την κακοποίηση μυστική, πιστεύοντας ότι αν μιλούσε θα στενοχωρούσε τους γονείς του και ελπίζοντας ότι η συμπεριφορά του δασκάλου θα σταματούσε.

Η απαγωγή και η επέμβαση των Αρχών

Τον Μάρτιο του 1984, η υπόθεση πήρε δραματική τροπή όταν ο Ντουσέ απήγαγε τον ανήλικο και τον μετέφερε στην Καλιφόρνια, με πρόσχημα επίσκεψη στη Disneyland. Οι γονείς του παιδιού ενημέρωσαν άμεσα τις Αρχές, οι οποίες εντόπισαν τον δράστη και το παιδί σε μοτέλ στο Άναχαϊμ.

Πράκτορες του FBI εισέβαλαν στο δωμάτιο και συνέλαβαν τον Ντουσέ, ενώ ο Πλος απομακρύνθηκε με ασφάλεια. Λίγες ημέρες αργότερα, ιατρικές εξετάσεις επιβεβαίωσαν τη σεξουαλική κακοποίηση.

Ο Ντουσέ εκδόθηκε στη Λουιζιάνα για να αντιμετωπίσει κατηγορίες για απαγωγή και σεξουαλική επίθεση.

Η δολοφονία στο αεροδρόμιο

Στις 16 Μαρτίου 1984, κατά τη μεταγωγή του Ντουσέ στο αεροδρόμιο του Μπατόν Ρουζ, ο πατέρας του παιδιού, Γκάρι Πλος, βρέθηκε στον χώρο οπλισμένος με περίστροφο. Λίγο πριν την άφιξη του δράστη, τηλεφώνησε σε φίλο του από δημόσιο τηλέφωνο, λέγοντάς του ότι «θα ακούσει τον πυροβολισμό».

Όταν ο Ντουσέ πέρασε μπροστά του, ο Γκάρι Πλος τον πυροβόλησε θανάσιμα. Η στιγμή καταγράφηκε από τηλεοπτική κάμερα που βρισκόταν στο σημείο. Σε ερώτηση αστυνομικού για την πράξη του, ο Πλος απάντησε: «Αν το είχε κάνει αυτό στην οικογένειά σου, θα έκανες το ίδιο».



Η δολοφονία προκάλεσε τεράστιο αντίκτυπο στις Ηνωμένες Πολιτείες, με μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης να εκφράζει κατανόηση ή και υποστήριξη προς τον πατέρα.

Ο Γκάρι Πλος κατηγορήθηκε αρχικά για ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού, ωστόσο αργότερα δήλωσε μη αντίρρηση σε κατηγορία ανθρωποκτονίας εξ αμελείας και καταδικάστηκε σε πενταετή αναστολή και 300 ώρες κοινωφελούς εργασίας.

Η ζωή μετά και η δημόσια στάση του θύματος

Χρόνια αργότερα, ο Τζόντι Πλος δηλώνει ότι δεν θα συμβούλευε κανέναν γονέα να πάρει τον νόμο στα χέρια του. Όπως επισημαίνει, οι δράστες σεξουαλικής κακοποίησης χτίζουν σχέσεις εμπιστοσύνης με τα παιδιά, γεγονός που δυσκολεύει την αποκάλυψη και την έγκαιρη παρέμβαση.

Ο ίδιος αναφέρει ότι χρειάστηκε χρόνος για να συγχωρήσει τον πατέρα του, κάτι που τελικά συνέβη, χωρίς όμως η οικογένεια να μιλά συχνά για το περιστατικό. Ο Γκάρι Πλος πέθανε το 2014, έπειτα από αλλεπάλληλα εγκεφαλικά επεισόδια.

Ο Τζόντι Πλος, σήμερα 53 ετών, έχει αφιερωθεί στην υπεράσπιση θυμάτων παιδικής κακοποίησης. Το 2019 εξέδωσε το βιβλίο Why, Gary, Why?, στο οποίο αφηγείται την ιστορία του και τονίζει ότι τα θύματα μπορούν να προχωρήσουν στη ζωή τους χωρίς να αφήσουν το τραύμα να τα ορίσει.

