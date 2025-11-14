ΗΠΑ: Πυρκαγιά στην Καλιφόρνια, καταιγίδες στο Λος Άντζελες!

Στις ΗΠΑ μία πυρκαγιά που κινείται με μεγάλη ταχύτητα μαίνεται στην Καλιφόρνια σε χιλιάδες στρέμματα, σε χορτολιβαδική έκταση κοντά στα σύνορα με τη Νεβάδα. Την ίδια στιγμή το Λος Άντζελες πλήττεται από αλλεπάλληλες καταιγίδες.

ΗΠΑ: Ο Ελληνοαμερικανός εισαγγελέας Πιτ Σκανδαλάκης εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ

Η νέα πυρκαγιά, που ονομάστηκε Pack Fire, μαίνεται την Παρασκευή (14.11.2025) για δεύτρερο 24ωρο σε θαμνώδεις εκτάσεις στην κομητεία Μόνο, περίπου 240 χλμ. νοτιοανατολικά του Σακραμέντο, σύμφωνα με το Τμήμα Δασών και Πυροπροστασίας της Καλιφόρνια (Cal Fire).

Έχοντας κάψει περίπου 3.400 στρέμματα, η φωτιά κατέστρεψε επίσης 15 κτίρια και ανάγκασε 1.400 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, σύμφωνα με το Cal Fire. Οι περισσότεροι πάντως έχουν πλέον επιστρέψει στα σπίτια τους.

A powerful storm is pummeling millions of people with rain and high winds in California, helping to fuel the fast-growing Pack Fire near Mammoth Mountain Ski Resort in Northern California. The fire has damaged more than a dozen buildings so far. The rain could help control the… pic.twitter.com/0x0G8S4hqf — CBS Mornings (@CBSMornings) November 14, 2025

Η φωτιά, που έχει περιοριστεί μόνο κατά 5%, απέχει περίπου 10 χιλιόμετρα από το χιονοδρομικό κέντρο Μάμοθ Λέικς, όπου οι ντόπιοι ετοιμάζονται για την έναρξη της χειμερινής σεζόν.

The Pack Fire in Mono County, California, sent plumes of smoke billowing into the sky as it burned over 3,400 acres of land and at least 15 structures on Thursday. pic.twitter.com/4TN9NiFrjT — AccuWeather (@accuweather) November 14, 2025

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι οι βροχές που κατεβαίνουν προς τα νότια από την περιοχή του Σαν Φρανσίσκο μπορεί να βοηθήσουν στην κατάσβεσή της.

SATELLITE VIEW: See the 3D look at the storms set to unleash heavy rain across Southern California through the weekend. Stay with FOX Weather for live coverage in Los Angeles #foxweather #california #flooding #weather pic.twitter.com/gu1d7TOuiu — FOX Weather (@foxweather) November 14, 2025

Η καταιγίδα αυτή, που έπληξε σήμερα την περιοχή του Λος Άντζελες, αναμένεται να συνδυαστεί με ένα δεύτερο βαρομετρικό χαμηλό που κινείται ανατολικά από τον Ειρηνικό, αύριο Σάββατο και την Κυριακή, είπε η Χέδερ Ζερ, μετεωρολόγος στην AccuWeather, μια ιδιωτική εταιρεία προβλέψεων. Προειδοποίησε μάλιστα ότι το Σάββατο στη νότια Καλιφόρνια θα σημειωθούν σφοδρές βροχοπτώσεις.

Flood watches are in effect across Southern California as a constant hose of rain pesters the region. Showers and storms will continue to drench Southern California through the end of the weekend. pic.twitter.com/Hmq03hFpFO — CIRA (@CIRA_CSU) November 14, 2025

Η συνεχής βροχή υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει κατολισθήσεις λάσπης στις περιοχές που κάηκαν τον Ιανουάριο, όταν περίπου 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότερα από 16.000 σπίτια και επιχειρήσεις καταστράφηκαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



