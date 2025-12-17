ΗΠΑ: Στο…συρτάρι οι νέες κυρώσεις για Ρωσία αν πει «όχι» στο ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία

Τα νέα μέτρα μπορεί να ανακοινωθούν ακόμη και αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με το Bloomberg

ΗΠΑ: Στο...συρτάρι οι νέες κυρώσεις για Ρωσία αν πει «όχι» στο ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία
17 Δεκ. 2025 13:05
Pelop News

Στις ΗΠΑ ετοιμάζουν έναν νέο γύρο κυρώσεων σε βάρος του ενεργειακού τομέα της Ρωσίας προκειμένου να αυξήσουν την πίεση στη Μόσχα στην περίπτωση που ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απορρίψει μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, μετέδωσε σήμερα το Bloomberg News, επικαλούμενο ανθρώπους που έχουν γνώση του θέματος.

Κρεμλίνο: Γνωστή η θέση μας για πιθανή ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία

Οι ΗΠΑ εξετάζουν επιλογές όπως στοχοποίηση πλοίων που ανήκουν στον λεγόμενο ρωσικό σκιώδη στόλο δεξαμενοπλοίων που χρησιμοποιούνται για να μεταφέρουν το πετρέλαιο της Μόσχας, και οικονομικών παραγόντων που διευκολύνουν τις συναλλαγές, αναφέρει το δημοσίευμα.

Το Reuters δεν επιβεβαίωσε τις πληροφορίες αυτές, ενώ ο Λευκός Οίκος και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Τα νέα μέτρα μπορεί να ανακοινωθούν ακόμη και αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ συζήτησε το μέτρο όταν συναντήθηκε με ομάδα Ευρωπαίων πρεσβευτών νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, προσέθεσε το πρακτορείο ειδήσεων.

Από την πλευρά της, η ρωσική προεδρία απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το δημοσίευμα δήλωσε ότι δεν το έχει δει, αλλά τυχόν κυρώσεις θα βλάψουν τις προσπάθειες να διορθωθούν οι σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:26 Παγκόσμια κορυφή για τον Βαγγέλη Παυλίδη!
13:21 Santa Run Amaliadas 2025: Χριστουγεννιάτικος περίπατος και αγώνας 3 χιλιομέτρων
13:17 Υπερταμείο: Διεθνής διαγωνισμός για την πώληση πλειοψηφικού πακέτου της «Ελληνικές Αλυκές ΑΕ» – Στο 51% το ελάχιστο ποσοστό
13:12 Χανιά: Στην Ασφάλεια ο ερευνητής που πήρε τρίχες από τους γονείς του εξαφανισμένου γιατρού για να τον εντοπίσει μέσω «κβαντικής τεχνολογίας»
13:11 Αποκαταστάθηκαν οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ – Κανονικά στους λογαριασμούς των αγροτών οι ενισχύσεις
13:09 Ιστορικό τυπογραφικό μηχάνημα δωρίστηκε στο Μουσείο Τύπου της ΕΣΗΕΠΗΝ
13:05 O Δήμαρχος Ήλιδας συμμετείχε ενεργά στη Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας της ΚΕΔΕ έξω από τη Βουλή ΦΩΤΟ
13:05 ΗΠΑ: Στο…συρτάρι οι νέες κυρώσεις για Ρωσία αν πει «όχι» στο ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία
13:02 Είχε «ρημάξει» φορτηγά σε Ρίο και Μανωλάδα – αφαίρεσε ευρώ, δολάρια και αντικείμενα αξίας
13:00 Μαλλιώρη – Αρβανίτη για τη βία εφήβων: Η τιμωρία δεν είναι λύση – Φάρμακο η εκπαίδευση στην επικοινωνία και τον σεβασμό
12:58 Όλα έτοιμα για το Χριστουγεννιάτικο κοντσέρτο του Δημοτικού Ωδείου Πατρών
12:54 Περιφερειακό Συμβούλιο: Κοινό ψήφισμα από τις παρατάξεις «Νέα Δυτική Ελλάδα» και «Μαζί Αλλάζουμε» για τους αγρότες
12:49 Ποιους ψήφισαν Γιοβάνοβιτς και Μπακασέτας για το βραβείο «The Best» της FIFA;
12:45 Κρεμλίνο: Γνωστή η θέση μας για πιθανή ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία
12:45 «Ετοιμάζου Βηθλεέμ»: χριστουγεννιάτικη πνευματική εκδήλωση σε Αμαλιάδα και Πύργο
12:42 Πάτρα: Συνελήφθη γυναίκα με αναδιπλούμενο μαχαίρι σε αστυνομικό έλεγχο
12:38 Αγρίνιο: 17χρονος απείλησε και έκανε απόπειρα επίθεσης σε διευθυντή σχολείου – Στο αυτόφωρο και η μητέρα του
12:31 Αγρίνιο: 9χρονος στο νοσοκομείο -Του έδωσε φάρμακα ένας συμμαθητής του!
12:27 Αγρότες: Εντείνουν τις κινητοποιήσεις, κλείνουν επ’ αόριστον τον Προμαχώνα για τα φορτηγά, τι γίνεται με όλα τα μπλόκα
12:25 Η ορχήστρα τζαζ της Δημοτική Μουσικής ξεναγεί μαθητές στον μουσικό κόσμο και τα μουσικά όργανα ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ