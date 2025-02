Συντριβή μικρού αεροσκάφους στη Φιλαδέλφεια: Nεκροί οι 6 επιβαίνοντες, ανάμεσά τους ένα μικρό κορίτσι – Φόβοι για θύματα και στο έδαφος ΒΙΝΤΕΟ

Αεροσκάφοςμε έξι επιβαίνοντες (4 μέλη πληρώματος και 2 επιβάτες – ένας παιδιατρικός ασθενής και ένας συνοδός) που εκτελούσε αεροδιακομιδή ασθενή συνετρίβη κοντά στο εμπορικό κέντρο Roosevelt Mall της Φιλαδέλφειας, στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ. Από την έκρηξη προκλήθηκε πυρκαγιά, με αποτέλεσμα τουλάχιστον ένα σπίτι και αρκετά αυτοκίνητα να τυλιχθούν στις φλόγες.

Drone Footage from above of the Plane Crash Scene in Northeast Philadelphia pic.twitter.com/9vI9jWvBxO — PhillyCrimeUpdate (@PhillyCrimeUpd) February 1, 2025

🇺🇸 Reportan nuevo accidente aéreo en Estados Unidos.

Ahora se desploma un avión cerca del centro comercial Roosevelt Mall en Filadelfia, Pensilvania.

Aún no se confirman causas del accidente.

Equipo de recate ya está trabajando en contener las llamas pic.twitter.com/s8vE8OFc4B — Noticias del Estado de Guanajuato (@BjxNoticias) February 1, 2025

Όπως φαίνεται σε εικόνες που μεταδίδουν τηλεοπτικά δίκτυα, η τοποθεσία θυμίζει βομβαρδισμένη περιοχή, ενώ αδιευκρίνιστος παραμένει μέχρι στιγμής ο αριθμός των θυμάτων.

Pedro Evangelista, an eyewitness to the small medical plane that crashed near a mall in Philadelphia, tells @LipofTV: “There was one guy, he was in front of the Dunkin’ Donuts, he was on fire.” Follow live updates: https://t.co/e0wHefEWbz pic.twitter.com/bUooU35CrX — ABC News (@ABC) February 1, 2025

Η εταιρεία που πραγματοποίησε την πτήση, Jet Rescue Air Ambulance, ανέφερε σε δήλωση ότι στο αεροπλάνο επέβαιναν τέσσερα μέλη του πληρώματος, μαζί με τον παιδιατρικό ασθενή και μια συνοδό. Συγκεριμένα στο αεροπλάνο επέβαιναν ένας πιλότος, συγκυβερνήτης, γιατρός, παραϊατρικός, παιδιατρικός ασθενής και η μητέρα του. Ήταν όλοι υπήκοοι του Μεξικού.

BREAKING: This is being described as a plane brash in the area of Bustleton and Cottman Avenues in Northeast Philadelphia. Doorbell camera provided by a viewer. pic.twitter.com/zgsk1P12K2 — Jason Martinez (@JasonFox29) January 31, 2025

Επί τόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και η αστυνομία και απέκλεισαν την περιοχή. Η πυροσβετική ανακοίνωσε λίγο αργότερα πως η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.

Fire Under Control 01-31-2025 20:11:10 – CALVERT ST / SAINT VINCENT ST — PFD Alerts (@PFDalerts) February 1, 2025

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 6:30 το απόγευμα (τοπική ώρα, 01:30 στην Ελλάδα). Το αεροσκάφος συνετρίβη περίπου 5 χιλιόμετρα μακριά από το αεροδρόμιο που βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της Φιλαδέλφειας, το Northeast Philadelphia Airport (PNE) που εξυπηρετεί κυρίως ιδιωτικά τζετ και πτήσεις τσάρτερ.

Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA), ένα αεροσκάφος τύπου Learjet 55 συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του από το Northeast Philadelphia Airport με προορισμό το αεροδρόμιο Springfield-Branson στο Μισούρι.

A compilation of videos of the small plane crash at the Roosevelt Mall in Philadelphia, Pennsylvania.pic.twitter.com/JzTddDN1pT pic.twitter.com/61ZdBunr4I pic.twitter.com/NTfoCfBXLz pic.twitter.com/Qx8co0ZZYz — JesseLikesWeather (@JesseWeather000) February 1, 2025

“Earthquakish” Impact: Witness Recounts Deadly Philadelphia Plane Crash A witness described the terrifying Learjet 55 crash near Roosevelt Mall in Philadelphia as “earthquakish.” “It was just horrific. I was driving to Wendy’s when I saw the plane hit a building and explode.… https://t.co/Elk0TWWnfA pic.twitter.com/znf82Sy6YV — News is Dead (@newsisdead) February 1, 2025

Η θυγατρική του CBS στη Φιλαδέλφεια έδειξε εικόνες από μεγάλη πυρκαγιά και πολλά πυροσβεστικά οχήματα στο σημείο της συντριβής. Είπε ότι η κατάσταση των θυμάτων δεν ήταν άμεσα γνωστή. Ανέφερε ότι στο αεροπλάνο επέβαιναν δύο άτομα. Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Fox της Φιλαδέλφειας ανέφερε ότι στο αεροπλάνο επέβαιναν έξι άτομα.

NEW: Dashcam video shows the moment a plane crashed near Philadelphia mall in massive explosion. pic.twitter.com/cjIecYF3cm — Fox News (@FoxNews) February 1, 2025

Το δυστύχημα έρχεται λίγα 24ώρα μετά τη σύγκρουση ενός αεροσκάφους της American Airlines και ενός ελικοπτέρου Black Hawk του αμερικανικού στρατού πάνω από την Ουάσινγκτον, η οποία είχε ως αποτέλεσμα 67 νεκρούς. Ήταν το πιο θανατηφόρο αεροπορικό δυστύχημα στις ΗΠΑ από το 2009.

Νεκροί οι έξι επιβαίνοντες

Και οι έξι επιβαίνοντες, που είναι νεκροί, σύμφωνα με την εταιρεία Jet Rescue Air Ambulance στην οποία ανήκε το αεροσκάφος, ήταν Μεξικανοί.

Το αεροσκάφος μετέφερε ένα κορίτσι «το οποίο είχε λάβει ιατρική θεραπεία που της έσωσε τη ζωή» και αναμενόταν να επιστρέψει στο Μεξικό, δήλωσε στο NBC ο Σάι Γκολντ ιδιοκτήτης της Jet Rescue Air Ambulance. Οι υπόλοιποι επιβαίνοντες ήταν η μητέρα του κοριτσιού, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους, ο συγκυβερνήτης, ένας γιατρός και ένας νοσηλευτής, πρόσθεσε ο ίδιος.

Τοπικοί και πολιτειακοί αξιωματούχοι επεσήμαναν αργά χθες το βράδυ ότι δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο αν και πόσα θύματα υπάρχουν στο έδαφος από τη συντριβή του αεροπλάνου σε πυκνοκατοικημένη περιοχή της Φιλαδέλφειας, στην πολιτεία Πενσιλβάνια, με πολλά σπίτια και καταστήματα.

