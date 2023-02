ΗΠΑ: Ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά σε φυτώριο

Στη Φλόριντα των ΗΠΑ σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, για να θέσουν υπό έλεγχο τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε φυτώριο της πόλης Κίσιμι, στη Φλόριντα.

Η πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί στην όλη των ΗΠΑ και πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, με αποτέλεσμα μια έκταση οκτώ στρεμμάτων να παραδοθεί στις φλόγες.

Εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας ανέφερε ότι: «75 πυροσβέστες με 21 οχήματα εξακολουθούν να καταβάλουν προσπάθειες προκειμένου να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά».

Βίντεο που μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ δείχνουν τις εγκαταστάσεις να έχουν παραδοθεί στην πυρκαγιά και πυκνούς καπνούς να υψώνονται στον ουρανό της περιοχής.

Όλοι οι εργαζόμενοι του φυτωρίου της πόλης των ΗΠΑ έχουν απομακρυνθεί και δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Το φυτώριο βρίσκεται σε απόσταση 20 χιλιομέτρων από το πάρκο ψυχαγωγίας Disney World στο Ορλάντο της Φλόριντα.

A massive fire has broken out at a warehouse that stores plastic pots and fertilizer in Kissimmee, Florida. What in the world is going on? In our country something is going on and no one is telling us anything. pic.twitter.com/Wqr0Go67Qn

What is going on with all these chemical fires?! We know.

Another one. We went from food processing plants to this.

In Kissimmee, Florida, a large-scale fire broke out at a plastic warehouse. pic.twitter.com/c685LmShNP

— 🇺🇸Chelle🇺🇸 (@hottamali02) February 16, 2023