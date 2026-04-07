ΗΠΑ: Ζαλίζουν τα ποσά για το κόστος του πολέμου, ξεπερνά τα 30 δις.

Ο πόλεμος των ΗΠΑ κατά του Ιράν, που ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου κατόπιν εντολής του Ντόναλντ Τραμπ, κοστίζει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια ημερησίως, ενώ σημαντικές απώλειες σε ραντάρ και στρατιωτικό εξοπλισμό εγείρουν ανησυχίες για τη μελλοντική επιχειρησιακή ετοιμότητα της Ουάσιγκτον.

Το κόστος της στρατιωτικής εκστρατείας των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 22,3 έως 31 δισ. δολάρια μέσα σε μόλις πέντε εβδομάδες, σύμφωνα με ανάλυση της Έλεϊν ΜακΚάσκερ, ανώτερης ερευνήτριας στο American Enterprise Institute και πρώην αξιωματούχου του προϋπολογισμού του Πενταγώνου. Η ίδια υπολογίζει, για λογαριασμό των Financial Times, ότι περίπου το ένα δέκατο του συνολικού κόστους αφορά την αντικατάσταση ή επισκευή στρατιωτικού εξοπλισμού που καταστράφηκε ή υπέστη ζημιές στις συγκρούσεις.

Από τις 28 Φεβρουαρίου έχουν καταγραφεί 13 θάνατοι Αμερικανών στρατιωτικών σε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων, ενώ περισσότεροι από 300 στρατιώτες έχουν τραυματιστεί. Παρά το γεγονός ότι οι απώλειες θεωρούνται σχετικά περιορισμένες συγκριτικά με πολέμους μεταξύ ισοδύναμων αντιπάλων, ειδικοί στην άμυνα επισημαίνουν ότι η καταστροφή κρίσιμων συστημάτων ραντάρ από το Ιράν ενδέχεται να αυξήσει την ευπάθεια των ΗΠΑ σε μελλοντικά μέτωπα, όπως αυτό της Κίνας.

Βήμα πίσω από τον Τραμπ; ΜΜΕ λένε για παράταση επίθεσης στο Ιράν

Οι υπολογισμοί της ΜακΚάσκερ περιλαμβάνουν και το κόστος ανάπτυξης πρόσθετων αμερικανικών στρατιωτικών μέσων στη Μέση Ανατολή από τα τέλη Δεκεμβρίου, χωρίς ωστόσο να περιλαμβάνεται πλήρης αποτίμηση των ζημιών στο πεδίο της μάχης, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά τη λήξη των εχθροπραξιών. Από το συνολικό ποσό, 2,1 έως 3,6 δισ. δολάρια αφορούν ζημιές σε εξοπλισμό και ανάγκες αντικατάστασης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών επισκευής του αεροπλανοφόρου USS Gerald R Ford, το οποίο αποσύρθηκε για συντήρηση μετά από πυρκαγιά σε χώρο πλυντηρίων, καθώς και της αποκατάστασης συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης βαλλιστικών πυραύλων στο Κατάρ που υπέστη ζημιές από επίθεση drone.

Η ΜακΚάσκερ υπογραμμίζει ότι ορισμένα κατεστραμμένα συστήματα μπορούν να επισκευαστούν μέσα σε λίγες ημέρες, όμως η αντικατάσταση άλλων απαιτεί χρόνια, επιβαρύνοντας περαιτέρω τις ήδη πιεσμένες αλυσίδες εφοδιασμού για κρίσιμα υλικά και εξαρτήματα.

Στόχος τα ραντάρ και τα συστήματα επικοινωνιών

Σύμφωνα με αναλυτές, το Ιράν φαίνεται να έδωσε προτεραιότητα σε επιθέσεις κατά συστημάτων ραντάρ και επικοινωνιών σε αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, καθώς και κατά αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού, τα οποία επιτρέπουν στα μαχητικά αεροσκάφη των ΗΠΑ να πραγματοποιούν επιχειρήσεις μεγάλου βεληνεκούς.

Η αυξανόμενη λίστα εξελιγμένων και περιορισμένης διαθεσιμότητας συστημάτων που επλήγησαν έχει ενισχύσει τις ανησυχίες για υπερέκταση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων και για χρήση πόρων που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε άλλα στρατηγικά μέτωπα. Το Πεντάγωνο ζητεί από το Κογκρέσο πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 200 δισ. δολαρίων για την κάλυψη των επιχειρησιακών δαπανών.

