ΗΠΑ: Ζαλίζουν τα ποσά για το κόστος του πολέμου, ξεπερνά τα 30 δις.

Από το συνολικό ποσό, 2,1 έως 3,6 δισ. δολάρια αφορούν ζημιές σε εξοπλισμό και ανάγκες αντικατάστασης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών επισκευής του αεροπλανοφόρου USS Gerald R Ford, το οποίο αποσύρθηκε για συντήρηση μετά από πυρκαγιά σε χώρο πλυντηρίων

ΗΠΑ: Ζαλίζουν τα ποσά για το κόστος του πολέμου, ξεπερνά τα 30 δις.
07 Απρ. 2026 12:37
Ο πόλεμος των ΗΠΑ κατά του Ιράν, που ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου κατόπιν εντολής του Ντόναλντ Τραμπ, κοστίζει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια ημερησίως, ενώ σημαντικές απώλειες σε ραντάρ και στρατιωτικό εξοπλισμό εγείρουν ανησυχίες για τη μελλοντική επιχειρησιακή ετοιμότητα της Ουάσιγκτον.

Το κόστος της στρατιωτικής εκστρατείας των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 22,3 έως 31 δισ. δολάρια μέσα σε μόλις πέντε εβδομάδες, σύμφωνα με ανάλυση της Έλεϊν ΜακΚάσκερ, ανώτερης ερευνήτριας στο American Enterprise Institute και πρώην αξιωματούχου του προϋπολογισμού του Πενταγώνου. Η ίδια υπολογίζει, για λογαριασμό των Financial Times, ότι περίπου το ένα δέκατο του συνολικού κόστους αφορά την αντικατάσταση ή επισκευή στρατιωτικού εξοπλισμού που καταστράφηκε ή υπέστη ζημιές στις συγκρούσεις.

Από τις 28 Φεβρουαρίου έχουν καταγραφεί 13 θάνατοι Αμερικανών στρατιωτικών σε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων, ενώ περισσότεροι από 300 στρατιώτες έχουν τραυματιστεί. Παρά το γεγονός ότι οι απώλειες θεωρούνται σχετικά περιορισμένες συγκριτικά με πολέμους μεταξύ ισοδύναμων αντιπάλων, ειδικοί στην άμυνα επισημαίνουν ότι η καταστροφή κρίσιμων συστημάτων ραντάρ από το Ιράν ενδέχεται να αυξήσει την ευπάθεια των ΗΠΑ σε μελλοντικά μέτωπα, όπως αυτό της Κίνας.

Βήμα πίσω από τον Τραμπ; ΜΜΕ λένε για παράταση επίθεσης στο Ιράν

Οι υπολογισμοί της ΜακΚάσκερ περιλαμβάνουν και το κόστος ανάπτυξης πρόσθετων αμερικανικών στρατιωτικών μέσων στη Μέση Ανατολή από τα τέλη Δεκεμβρίου, χωρίς ωστόσο να περιλαμβάνεται πλήρης αποτίμηση των ζημιών στο πεδίο της μάχης, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά τη λήξη των εχθροπραξιών. Από το συνολικό ποσό, 2,1 έως 3,6 δισ. δολάρια αφορούν ζημιές σε εξοπλισμό και ανάγκες αντικατάστασης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών επισκευής του αεροπλανοφόρου USS Gerald R Ford, το οποίο αποσύρθηκε για συντήρηση μετά από πυρκαγιά σε χώρο πλυντηρίων, καθώς και της αποκατάστασης συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης βαλλιστικών πυραύλων στο Κατάρ που υπέστη ζημιές από επίθεση drone.

Η ΜακΚάσκερ υπογραμμίζει ότι ορισμένα κατεστραμμένα συστήματα μπορούν να επισκευαστούν μέσα σε λίγες ημέρες, όμως η αντικατάσταση άλλων απαιτεί χρόνια, επιβαρύνοντας περαιτέρω τις ήδη πιεσμένες αλυσίδες εφοδιασμού για κρίσιμα υλικά και εξαρτήματα.

Στόχος τα ραντάρ και τα συστήματα επικοινωνιών

Σύμφωνα με αναλυτές, το Ιράν φαίνεται να έδωσε προτεραιότητα σε επιθέσεις κατά συστημάτων ραντάρ και επικοινωνιών σε αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, καθώς και κατά αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού, τα οποία επιτρέπουν στα μαχητικά αεροσκάφη των ΗΠΑ να πραγματοποιούν επιχειρήσεις μεγάλου βεληνεκούς.

Η αυξανόμενη λίστα εξελιγμένων και περιορισμένης διαθεσιμότητας συστημάτων που επλήγησαν έχει ενισχύσει τις ανησυχίες για υπερέκταση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων και για χρήση πόρων που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε άλλα στρατηγικά μέτωπα. Το Πεντάγωνο ζητεί από το Κογκρέσο πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 200 δισ. δολαρίων για την κάλυψη των επιχειρησιακών δαπανών.

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:14 Πανελλήνιες 2026: Πότε ξεκινούν για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ – Το πρόγραμμα, οι ώρες και οι ημερομηνίες για ΤΕΦΑΑ
13:07 Πρόσληψεις από την Coca-Cola 3Ε στο Αίγιο: Ηλεκτρολόγος Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων
13:06 Ηλεία: Στο τραπέζι ξανά η επιστροφή πανεπιστημιακών τμημάτων – Παρέμβαση Σκιαδαρέση για επαναλειτουργία σε Πύργο και Αμαλιάδα
13:00 Ασπίδα στη μάχη κατά της κακοποίησης ανηλίκων: Καθοριστικός ο ρόλος δύο Πατρινών επιστημόνων
12:59 «Αίμα και άμμος» στο Θύελλα-Λουτράκι μετά την απόφαση, ξέμπλεξε η Παναχαϊκή
12:53 Πυροβολισμοί έξω από το ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη – Πληροφορίες για έναν νεκρό και δύο τραυματίες αστυνομικούς ΒΙΝΤΕΟ
12:50 Κοινο_Τοπία: Από το χορωδιακό σχήμα και τα βιωματικά εργαστήρια μέχρι εκδρομές και επιστημονικές δράσεις
12:48 Δείτε τι αλλάζει στα αεροπορικά ταξίδια από τις 10 Απριλίου
12:46 Πάτρα: Τα παιδιά του ΚΔΑΠΑμεΑ ΑΜΠΕΤ ΧΑΣΜΑΝ γνώρισαν από κοντά τον κόσμο της παραδοσιακής φορεσιάς
12:43 Μεσολόγγι: Του άρπαξε χρυσή αλυσίδα με τη μέθοδο της απασχόλησης – Συνελήφθη λίγες ώρες μετά
12:39 Αγρότες βγάζουν τα τρακτέρ στον Ε65 – Στο επίκεντρο ΟΠΕΚΕΠΕ, πληρωμές και κόστος παραγωγής
12:37 ΗΠΑ: Ζαλίζουν τα ποσά για το κόστος του πολέμου, ξεπερνά τα 30 δις.
12:36 Πύργος: Εντοπίστηκε να οδηγεί στην εθνική χωρίς δίπλωμα – Είχε ήδη αφαιρεθεί από την Τροχαία
12:33 Πύργος: Πουλούσε 100 νεοσσούς χωρίς άδεια – Βρέθηκαν στοιβαγμένοι χωρίς νερό και τροφή
12:28 Μηταράκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ζήτησα την άρση ασυλίας μου για να καθαρίσω το όνομά μου»
12:27 Βαρθολομιό: Πήγαν βόλτα στην παραλία και βρήκαν πακέτο με πάνω από 1 κιλό κοκαΐνης!
12:25 Τένις: Ο Τσιτσιπάς κατρακύλησε στην Παγκόσμια κατάταξη
12:25 Γαστούνη: Τρεις ανήλικοι άρπαξαν 150 ευρώ από παντοπωλείο με τη μέθοδο της απασχόλησης – Ο ένας καταζητούνταν για κλοπές
12:21 Μεσολόγγι: Ο Δήμος υπερασπίζεται τον ασπασμό της «Εικόνας της Εξόδου» από τον Μητσοτάκη – «Ιερό σύμβολο πίστης και μνήμης»
12:19 Λιτοχωρό: Και βουνό και θάλασσα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
