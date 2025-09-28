Ήπιο το «πέρασμα» της κακοκαιρίας από τη Δυτική Ελλάδα: Τι λένε οι μετεωρολόγοι, πού αναμένονται καταιγίδες τις επόμενες ώρες

Παρά τις προειδοποιήσεις για έντονες βροχοπτώσεις, τα φαινόμενα μέχρι στιγμής παραμένουν διαχειρίσιμα, με το μεγαλύτερο μέρος της βροχής να πέφτει στα ανοιχτά του Ιονίου.

 

28 Σεπ. 2025 19:10
Pelop News

Η πρώτη φθινοπωρινή διαταραχή έφερε βροχή από τα ξημερώματα της Κυριακής 28 Σεπτεμβρίου στη Δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο, χωρίς όμως να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα.  Παρά τις προειδοποιήσεις του 112 και το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, τελικά μάλλον υπερκετιμήθηκε η ένταση του φαινομένου.

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας εξήγησε ότι η διαταραχή κινείται αργά και τα περισσότερα φαινόμενα καταγράφονται μέσα στη θάλασσα ανοικτά του Ιονίου. «Σχεδόν 50 τόνοι βροχής ανά στρέμμα έπεσαν το τελευταίο δωδεκάωρο στο κεντρικό Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο», τόνισε, προσθέτοντας ότι κατά διαστήματα θα εκδηλωθούν ισχυρές καταιγίδες μέχρι το βράδυ, καλώντας σε προσοχή.

Ο Θοδωρής Κολυδάς συμπλήρωσε ότι τα ύψη βροχής μπορεί να ανέλθουν σημαντικά καθώς οι καταιγίδες θα επεκταθούν ανατολικότερα. Οι περιοχές που χρήζουν αυξημένης προσοχής περιλαμβάνουν Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία.

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Καλλιάνος εξέφρασε κριτική για την υπερβολική προβολή της κακοκαιρίας. Σε ανάρτησή του στο Facebook υπογράμμισε ότι η φθινοπωρινή βροχή ήταν αναμενόμενη και ήπια, και ότι οι υπερβολικοί τίτλοι και οι δραματικές αναλύσεις των ΜΜΕ δημιουργούν αδικαιολόγητο πανικό στους πολίτες.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Παναγιώτη Γιαννόπουλο, μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες καταγράφηκαν σημαντικά ύψη βροχής στη Δυτική Ελλάδα: 95 χιλιοστά στη Ζάκυνθο, 85 χιλιοστά στον Πύργο και 64 χιλιοστά στην Ανδρίτσαινα και την Ωλένη Ηλείας. Οι καταιγίδες, ωστόσο, παρέμειναν κυρίως σε θαλάσσιο χώρο νότια της Ζακύνθου, με αποτέλεσμα να μην δημιουργηθούν ακραία φαινόμενα.

Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες δείχνει γενική βελτίωση, με τοπικές βροχές να αναμένονται τη Δευτέρα (29/9), την Τρίτη (30/9) και την Τετάρτη (1/10). Στην Αθήνα, αύριο Δευτέρα αναμένονται βροχοπτώσεις, με τη θερμοκρασία να διατηρείται χαμηλή, γύρω στους 24-25 βαθμούς Κελσίου. Πιο σημαντική επιδείνωση του καιρού προβλέπεται την Πέμπτη και την Παρασκευή, με φαινόμενα που θα επηρεάσουν όλη τη χώρα και θα συνοδευτούν από εκτεταμένες βροχές.

 

 
