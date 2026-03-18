Ηράκλειο: Αυτοκίνητο αναποδογύρισε στη ΒΙΠΕ – Απεγκλωβίστηκε 40χρονη οδηγός

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τετάρτης στη Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου, όταν αυτοκίνητο ανετράπη στη μέση του δρόμου και η οδηγός εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό του. Στο σημείο στήθηκε άμεσα επιχείρηση απεγκλωβισμού, ενώ η 40χρονη μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο.

18 Μαρ. 2026 13:05
Pelop News

ροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 18 Μαρτίου στην οδό Καράτζη, στη Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου, όταν, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, ένα αυτοκίνητο αναποδογύρισε στη μέση του οδοστρώματος.

Από την ανατροπή του οχήματος εγκλωβίστηκε η 40χρονη οδηγός, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα οι αρμόδιες δυνάμεις για τον απεγκλωβισμό της.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της ΕΜΑΚ με δύο οχήματα και έξι στελέχη, οι οποίοι επιχείρησαν και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τη γυναίκα από το εσωτερικό του οχήματος.

Παράλληλα, στο σημείο έφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την οδηγό και τη μετέφερε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 40χρονη υποβλήθηκε στον απαιτούμενο έλεγχο από τους γιατρούς και λίγο αργότερα έλαβε εξιτήριο, καθώς η κατάσταση της υγείας της δεν ενέπνεε ανησυχία.

