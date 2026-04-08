Ηράκλειο: Ελεύθερος με όρους ο 17χρονος κατηγορούμενος για βιασμό και πορνογραφία ανηλίκων

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 17χρονος από το Ηράκλειο, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό συμμαθήτριάς του και για υπόθεση παιδικής πορνογραφίας.

Σύμφωνα με τις δικαστικές αποφάσεις, στον ανήλικο επιβλήθηκε η απαγόρευση προσέγγισης των τριών κοριτσιών που αναφέρονται στη δικογραφία, καθώς και η υποχρεωτική συμμετοχή σε ειδικό πρόγραμμα του Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.

Τι κατέθεσαν οι ανήλικες

Η 17χρονη που προχώρησε στην καταγγελία φέρεται να υποστήριξε ότι παρόμοια περιστατικά έχουν συμβεί και σε άλλες δύο μαθήτριες.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες:

μία από τις δύο μαθήτριες κατέθεσε ότι η μεταξύ τους σχέση ήταν συναινετική

η τρίτη προσκόμισε υπεύθυνη δήλωση, στην οποία αναφέρει ότι δεν έχει συμβεί τίποτα εις βάρος της και ότι διατηρεί φιλική σχέση με τον κατηγορούμενο

Η στάση του κατηγορούμενου

Ο 17χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, συμπεριλαμβανομένων όσων σχετίζονται με το περιεχόμενο βίντεο που εντοπίστηκαν στο κινητό του τηλέφωνο.

Αποδέχθηκε μόνο την κατηγορία της παράνομης θήρας, καθώς σε σχετικό οπτικό υλικό εμφανίζεται να κρατά καραμπίνα.

Θέση της υπεράσπισης

Οι συνήγοροί του, Γιώργος Κοκοσάλης και Μιχάλης Βιδάκης, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή.

Παράλληλα, υπογράμμισαν την ανάγκη ύπαρξης αυστηρών διαδικασιών στη διερεύνηση ανάλογων υποθέσεων, τονίζοντας ότι πρέπει να διασφαλίζεται η προστασία της υπόληψης των εμπλεκομένων, καθώς –όπως ανέφεραν– θεωρούν ότι οι κατηγορίες σε βάρος του 17χρονου δεν ευσταθούν.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



