Ηράκλειο: Έπνιξε τον αδελφό του με σακούλα, σκότωσε τη μητέρα του και έβαλε φωτιά στο σπίτι – Το χρονικό της τραγωδίας

Το φρικιαστικό έγκλημα που αποκαλύφθηκε στον Μασταμπά Ηρακλείου έχει συγκλονίσει ολόκληρη την Κρήτη. Ο 57χρονος δράστης, που ζούσε με τη μητέρα και τον αδελφό του, φέρεται να έπνιξε τον 60χρονο αδελφό του με νάιλον σακούλα, να σκότωσε τη μητέρα του, και στη συνέχεια να έβαλε φωτιά στο σπίτι επιχειρώντας να καλύψει τα ίχνη του.

Οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τη 94χρονη γυναίκα και τον 60χρονο γιο της νεκρούς, μέσα στο φλεγόμενο διαμέρισμα. Ο 60χρονος, που αντιμετώπιζε σοβαρά κινητικά προβλήματα, βρέθηκε ξαπλωμένος σε νοσοκομειακό κρεβάτι με πλαστική σακούλα στο κεφάλι, ενώ η ηλικιωμένη μητέρα του εντοπίστηκε νεκρή στο πάτωμα.

Φωτιά-θρίλερ στο Ηράκλειο: Σακούλα στο κεφάλι του ενός θύματος και μαχαίρι με αίμα στο σπίτι – Ερευνάται εγκληματική ενέργεια BINTEO

Την ώρα που οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούσαν να κατασβήσουν τη φωτιά, ο 57χρονος βρισκόταν στην ταράτσα του δεύτερου ορόφου, προσπαθώντας να διαφύγει. Έπεσε στο κενό, τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος σε κρίσιμη κατάσταση.

Στην κατοχή του βρέθηκαν δύο μαχαίρια, ενώ οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι χρησιμοποίησε εύφλεκτο υγρό για να προκαλέσει τη φωτιά. Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής Ηρακλείου (ΥΔΕΕ) έχει αναλάβει την προανάκριση, ενώ έχουν ήδη διαταχθεί αυτοψία, ιατροδικαστική εξέταση και νεκροψία – νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου των δύο θυμάτων.

Οι κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν σκηνές πανικού και σοκ: «Ακούσαμε φωνές και μετά είδαμε καπνό να βγαίνει από το σπίτι. Σε λίγα λεπτά ήρθαν τα πυροσβεστικά και η αστυνομία. Ήταν κάτι φρικτό», ανέφερε γείτονας.

Η τοπική κοινωνία του Ηρακλείου παραμένει συγκλονισμένη, καθώς πίσω από την πόρτα μιας ήρεμης οικογένειας κρυβόταν μια ανείπωτη τραγωδία που κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί.

