Ηράκλειο Κρήτης: Ζωντανός αλλά εξαντλημένος εντοπίστηκε ο 70χρονος με Silver Alert

Ζωντανός, αλλά εμφανώς ταλαιπωρημένος, εντοπίστηκε ο 70χρονος άνδρας από το Ηράκλειο, ο οποίος αγνοούνταν από το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης.

Ο ηλικιωμένος βρέθηκε μέσα σε χωράφι στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, σε μικρή απόσταση από το σημείο όπου είχε καταγραφεί το τελευταίο στίγμα του, γεγονός που αποδείχθηκε κρίσιμο για την εξέλιξη των ερευνών.

Η οικογένειά του είχε κινητοποιηθεί άμεσα, ενημερώνοντας τις αρχές για την εξαφάνισή του και επισημαίνοντας ότι, στην τελευταία επικοινωνία που είχαν μαζί του, ο 70χρονος έδειχνε να μην μπορεί να προσανατολιστεί.

Στις έρευνες συμμετείχαν αστυνομικές δυνάμεις, η Πυροσβεστική, καθώς και εθελοντές, ενώ για τον ηλικιωμένο είχε εκδοθεί Silver Alert. Τελικά, εντοπίστηκε σε κατάσταση εξάντλησης αλλά έχοντας τις αισθήσεις του.

Ο 70χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

