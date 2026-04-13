Ηράκλειο: Μεγάλη φωτιά σε πάρκινγκ με ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα – Στάχτη τουλάχιστον 18 οχήματα

Σοβαρή πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας του Πάσχα σε χώρο στάθμευσης ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων στο Ηράκλειο, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα και κατέστρεψαν ή προκάλεσαν σοβαρές φθορές σε τουλάχιστον 18 οχήματα.

13 Απρ. 2026 9:10
Pelop News

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική στην Κρήτη τα ξημερώματα της Δευτέρας του Πάσχα, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε χώρο όπου ήταν σταθμευμένα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, στο Ηράκλειο.

Η πυρκαγιά, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ξέσπασε λίγο πριν από τη 1 τα ξημερώματα, σε οικόπεδο επί της εθνικής οδού Ηρακλείου – Μοιρών. Μέσα σε λίγη ώρα οι φλόγες πήραν έκταση και επεκτάθηκαν στον χώρο στάθμευσης, όπου βρίσκονταν πολλά οχήματα.

Το αποτέλεσμα ήταν να προκληθούν σοβαρές ζημιές σε τουλάχιστον 18 αυτοκίνητα, ενώ η εικόνα που διαμορφώθηκε στο σημείο ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα πριν τεθεί υπό έλεγχο.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 12 πυροσβέστες και τέσσερα οχήματα να συμμετέχουν στην επιχείρηση κατάσβεσης.

Η μάχη με τις φλόγες κράτησε αρκετή ώρα, καθώς η φωτιά είχε ήδη περάσει στον χώρο στάθμευσης και απειλούσε να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή. Οι πυροσβέστες κατάφεραν τελικά να θέσουν την πυρκαγιά υπό πλήρη έλεγχο, αποτρέποντας περαιτέρω εξάπλωση.

Η επιχείρηση ήταν απαιτητική, καθώς επρόκειτο για χώρο με πολλά σταθμευμένα οχήματα, γεγονός που ανέβαζε το θερμικό φορτίο και έκανε πιο δύσκολο το έργο της κατάσβεσης.

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν έχει καταγραφεί κάποιος τραυματισμός από το περιστατικό.

Αυτό είναι το μόνο στοιχείο που αφήνει μια μικρή ανακούφιση πίσω από την εικόνα των μεγάλων υλικών ζημιών, αφού η φωτιά ξέσπασε μέσα στη νύχτα και εξαπλώθηκε σε σημείο όπου βρίσκονταν συγκεντρωμένα πολλά οχήματα.

Οι ζημιές, πάντως, είναι σημαντικές, με τουλάχιστον 18 αυτοκίνητα να έχουν υποστεί σοβαρές φθορές από τη φωτιά.

Σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια

Το βάρος τώρα πέφτει στην έρευνα για το πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια έχει αναλάβει η αρμόδια υπηρεσία της Πυροσβεστικής, η οποία θα εξετάσει όλα τα δεδομένα από το σημείο προκειμένου να διαπιστωθεί τι προκάλεσε τη φωτιά που μέσα σε λίγη ώρα προκάλεσε τόσο μεγάλη καταστροφή.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις αρχές να προσπαθούν να ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η πυρκαγιά στον χώρο στάθμευσης των ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων στο Ηράκλειο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11-12/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ