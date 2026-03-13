Ιράν: Εκρήξεις στην Τεχεράνη, σε σημείο που γίνεται διαδήλωση ΒΙΝΤΕΟ
Η μία από τις εκρήξεις, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα, έγινε στην πλατεία Φερντοούσι κοντά στο πανεπιστήμιο της Τεχεράνης.
Ισχυρές εκρήξεις, ακούστηκαν για ακόμη φορά στην Τεχεράνη, αυτή τη φορά σε σημείο όπου γίνεται διαδήλωση.
Οι εκρήξεις σημειώθηκαν το πρωί της Παρασκευής (13.03.2026) στην «καρδιά» της Τεχεράνης και ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη διαδήλωση για την ημέρα αλ – Κουντς.
🇮🇷🇮🇱🇺🇸 — Scenes from Tehran: Jerusalem (Quds) Day protesters continue marching despite U.S.–Israeli attacks occurring in the background.#Iran #Israel #USA #Tehran #BreakingNews #MiddleEast #Geopolitics pic.twitter.com/UROTEyqpiU
— Aman Dev Barman (@AmanDevBar67676) March 13, 2026
Το Ισραήλ νωρίτερα είχε προειδοποιήσει πως μπορεί να επιτεθεί στην συγκεκριμένη περιοχή.
