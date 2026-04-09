Ιράν – ΗΠΑ: «Κόκκινη γραμμή» ο εμπλουτισμός ουρανίου στις ειρηνευτικές συνομιλίες

Την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη προετοιμασίες για ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες, με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, ο εμπλουτισμός ουρανίου εξελίσσεται στο βασικότερο «αγκάθι» που απειλεί την πρόοδο των διαπραγματεύσεων.

Αμετακίνητη η Τεχεράνη

Ξεκάθαρο μήνυμα έστειλε ο επικεφαλής του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν, Μοχάμαντ Εσλάμι, δηλώνοντας ότι η χώρα του δεν πρόκειται να σταματήσει ούτε να περιορίσει το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου.

Όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στο πρακτορείο Isna, οι πιέσεις των «εχθρών» για περιορισμό του προγράμματος αποτελούν «ευσεβείς πόθους» που δεν πρόκειται να υλοποιηθούν. Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν απέφεραν αποτελέσματα, κατηγορώντας την Ουάσινγκτον ότι επιχειρεί πλέον μέσω διαπραγματεύσεων να πετύχει στόχους που δεν κατάφερε στο πεδίο.

Οι κατηγορίες των ΗΠΑ και ο ρόλος της IAEA

Η Ουάσινγκτον επιμένει ότι η Τεχεράνη βρίσκεται κοντά στην ανάπτυξη πυρηνικού όπλου, ωστόσο ο ισχυρισμός αυτός δεν επιβεβαιώνεται από τη Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA), τον αρμόδιο φορέα του ΟΗΕ για την παρακολούθηση των πυρηνικών προγραμμάτων.

Από την πλευρά του, το Ιράν απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες, επιμένοντας ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα έχει αποκλειστικά ειρηνικό χαρακτήρα και αφορά την παραγωγή ενέργειας. Μάλιστα, στο σχέδιο δέκα σημείων που έχει καταθέσει για τον τερματισμό του πολέμου, περιλαμβάνεται ρητά η αποδοχή του εμπλουτισμού ουρανίου.

Η παρέμβαση Τραμπ και η πρόταση για το απόθεμα ουρανίου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε ότι «δεν θα υπάρξει κανένας εμπλουτισμός», υιοθετώντας σκληρή γραμμή ενόψει των συνομιλιών.

Παράλληλα, παρουσίασε πρόταση για τη διαχείριση του ιρανικού αποθέματος υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου, που ξεπερνά τα 400 κιλά και αποτέλεσε στόχο αμερικανικών βομβαρδισμών τον Ιούνιο του 2025. Σύμφωνα με αυτή, οι δύο πλευρές θα συνεργαστούν για την ανάκτηση και απομάκρυνση της λεγόμενης «πυρηνικής σκόνης», με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι το ζήτημα έχει ουσιαστικά επιλυθεί.

Τα επίπεδα εμπλουτισμού και το διακύβευμα

Πριν από τις επιθέσεις του 2025, το Ιράν είχε φτάσει τον εμπλουτισμό ουρανίου στο 60%, σύμφωνα με στοιχεία της IAEA, ποσοστό πολύ υψηλότερο από το όριο του 3,67% που προέβλεπε η διεθνής συμφωνία του 2015.

Σημειώνεται ότι:

Εμπλουτισμός 3%-5% χρησιμοποιείται για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Εμπλουτισμός έως 90% απαιτείται για την κατασκευή πυρηνικού όπλου.

Μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη συμφωνία το 2018, η Τεχεράνη σταδιακά εγκατέλειψε τις δεσμεύσεις της, αυξάνοντας τα επίπεδα εμπλουτισμού και εντείνοντας την ανησυχία της διεθνούς κοινότητας.

Σε τεντωμένο σχοινί οι συνομιλίες

Με τις θέσεις των δύο πλευρών να παραμένουν εκ διαμέτρου αντίθετες, ο εμπλουτισμός ουρανίου αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχία ή την αποτυχία των διαπραγματεύσεων.

Το αν θα υπάρξει τελικά συμβιβασμός ή περαιτέρω κλιμάκωση, θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο Ουάσινγκτον και Τεχεράνη μπορούν να γεφυρώσουν το χάσμα σε ένα από τα πιο ευαίσθητα γεωπολιτικά ζητήματα της εποχής.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



