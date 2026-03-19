Ιράν: Νέα χτυπήματα σε διυλιστήρια και ενεργειακές εγκαταστάσεις στον Κόλπο – Κλιμακώνεται η πίεση στις πετρελαιοπαραγωγές χώρες

Αλυσιδωτές πιέσεις στις ενεργειακές υποδομές του Κόλπου προκαλεί η νέα φάση των ιρανικών επιθέσεων, με το πεδίο της σύγκρουσης να μεταφέρεται πλέον ανοιχτά σε διυλιστήρια, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και κομβικούς εξαγωγικούς σταθμούς. Η εξέλιξη έρχεται μετά το ισραηλινό πλήγμα στο κοίτασμα South Pars του Ιράν και ενισχύει τον φόβο ότι η αντιπαράθεση ξεφεύγει από τα στενά στρατιωτικά όρια, αγγίζοντας τον πυρήνα της παγκόσμιας ενεργειακής τροφοδοσίας.

Στη Σαουδική Αραβία, στο στόχαστρο βρέθηκε η βιομηχανική ζώνη του Γιανμπού, στην Ερυθρά Θάλασσα, με τις αρχές να αναφέρουν συντριβή drone στο διυλιστήριο Samref και νωρίτερα αναχαίτιση βαλλιστικού πυραύλου με κατεύθυνση την ίδια περιοχή. Η σημασία του σημείου είναι ιδιαίτερη, καθώς το Γιανμπού έχει αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερο βάρος μετά τις διαταραχές στα στενά του Ορμούζ, λειτουργώντας ως κρίσιμο κανάλι για τις σαουδαραβικές εξαγωγές αργού.

Το Samref, που ανήκει στην Aramco και στη Mobil Yanbu Refining Company, διαθέτει δυνατότητα επεξεργασίας άνω των 400.000 βαρελιών ημερησίως, γεγονός που εξηγεί γιατί η περιοχή θεωρείται στρατηγικής σημασίας όχι μόνο για τη Σαουδική Αραβία αλλά και για τη διεθνή αγορά πετρελαίου. Η πίεση σε τέτοιες υποδομές ενισχύει τους φόβους για νέα αναστάτωση στις ροές ενέργειας και για περαιτέρω άνοδο των τιμών.

Αντίστοιχα, στο Κουβέιτ δύο διυλιστήρια της εθνικής πετρελαϊκής εταιρείας επλήγησαν από επιθέσεις drone. Πρόκειται για τα Mina Abdullah και Mina al-Ahmadi, όπου ξέσπασαν πυρκαγιές, οι οποίες τέθηκαν αργότερα υπό έλεγχο χωρίς να αναφερθούν θύματα. Οι δύο εγκαταστάσεις αποτελούν βασικούς πυλώνες της διυλιστηριακής ικανότητας της χώρας, με συνολική δυναμικότητα περίπου 800.000 βαρελιών την ημέρα.

Ιδιαίτερα βαριά θεωρείται και η ζημιά στο Κατάρ, όπου η Ras Laffan Industrial City, ο βασικός ενεργειακός κόμβος της χώρας, υπέστη εκτεταμένες καταστροφές από ιρανικά πλήγματα. Η περιοχή αυτή συνδέεται άμεσα με την παραγωγή και επεξεργασία LNG και θεωρείται κρίσιμη για την παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου, καθώς εκεί συγκεντρώνεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας δυναμικότητας υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι αρχές ανέφεραν επίσης διακοπή λειτουργίας στην εγκατάσταση φυσικού αερίου Habshan, μετά από αναχαιτίσεις και ζημιές που αποδόθηκαν σε επιθέσεις ή σε συντρίμμια καταρριφθέντων πυραύλων και drones. Το γεγονός δείχνει ότι το εύρος των επιθέσεων δεν περιορίζεται πλέον σε μία ή δύο χώρες, αλλά αγγίζει οριζόντια όλο το ενεργειακό πλέγμα του Κόλπου.

Η νέα αυτή κλιμάκωση είχε άμεσο αποτύπωμα και στις αγορές, με το Brent να ξεπερνά ενδοσυνεδριακά τα 115 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι επενδυτές αποτιμούν πλέον έναν πολύ πιο σοβαρό κίνδυνο παρατεταμένων διαταραχών στις ενεργειακές ροές από τη Μέση Ανατολή. Αναλυτές προειδοποιούν ότι, όσο οι επιθέσεις επεκτείνονται σε υποδομές παραγωγής, διύλισης και εξαγωγής, η αβεβαιότητα θα παραμένει αυξημένη για την παγκόσμια οικονομία.

Συνολικά, η εικόνα που διαμορφώνεται είναι αυτή μιας κρίσης που δεν περιορίζεται σε στρατιωτικά πλήγματα μεταξύ αντίπαλων δυνάμεων, αλλά μετατρέπεται σε ευρύτερη σύγκρουση με ενεργειακό αποτύπωμα σε όλη την περιοχή. Και αυτό ακριβώς είναι που κάνει τη νέα φάση της αντιπαράθεσης ακόμη πιο επικίνδυνη: το γεγονός ότι οι επιθέσεις χτυπούν εγκαταστάσεις από τις οποίες εξαρτώνται όχι μόνο τα κράτη του Κόλπου, αλλά και η ισορροπία της διεθνούς αγοράς ενέργειας.

