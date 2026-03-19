Τουρκία: Επιστολή σε ΝΑΤΟ, ΕΕ και ΗΠΑ για τους Patriot στην Κάρπαθο – Νέο μέτωπο έντασης με την Αθήνα

Νέα διάσταση αποκτούν οι τουρκικές αντιδράσεις για την ανάπτυξη ελληνικής συστοιχίας Patriot στην Κάρπαθο, καθώς, σύμφωνα με τουρκικά και ελληνικά δημοσιεύματα, η Άγκυρα προχώρησε σε επίσημη διαμαρτυρία προς το ΝΑΤΟ, την ΕΕ και τις ΗΠΑ. Η κίνηση αυτή έρχεται να δώσει πιο θεσμική μορφή στην ενόχληση που είχε ήδη εκφράσει η τουρκική πλευρά τις προηγούμενες ημέρες για τη συγκεκριμένη ελληνική απόφαση.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η μεταφορά μιας συστοιχίας αντιαεροπορικών πυραύλων Patriot στην Κάρπαθο στις αρχές Μαρτίου, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή. Η ελληνική κίνηση ερμηνεύεται ως μέτρο ενίσχυσης της αεράμυνας στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ η Τουρκία τη συνδέει με τις γνωστές θέσεις της περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών.

Διαβάστε επίσης: Κόντρα Κολυδά – Τσατραφύλλια για τον καιρό: «Σιβηρική εισβολή» ή απλή ψυχρή μεταβολή;

Σύμφωνα με όσα αποδίδονται στη «Milliyet», η Τουρκία ενημέρωσε επισήμως διεθνείς αποδέκτες, καταγγέλλοντας την ελληνική ανάπτυξη των Patriot στην Κάρπαθο και υποστηρίζοντας ότι η Αθήνα επιχειρεί να αξιοποιήσει τις περιφερειακές εξελίξεις προς όφελός της. Στο ίδιο πλαίσιο, τουρκικά δημοσιεύματα επαναφέρουν την πάγια επιχειρηματολογία της Άγκυρας περί νησιών που, όπως ισχυρίζεται, τελούν υπό καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης.

Διαβάστε επίσης: Τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία: Οι πρωταθλήτριες χώρες, πού κατατάσσεται η Ελλάδα

Διαβάστε επίσης: Υπουργοί 12 χωρών ζητούν από το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις

Το θέμα, πάντως, δεν εμφανίζεται για πρώτη φορά. Ήδη από τις προηγούμενες ημέρες είχαν καταγραφεί τουρκικές αντιδράσεις για την παρουσία των συγκεκριμένων συστημάτων στην Κάρπαθο, με την Αθήνα να απορρίπτει τους σχετικούς ισχυρισμούς και να υπερασπίζεται το δικαίωμά της να λαμβάνει αμυντικά μέτρα. Η ελληνική πλευρά είχε χαρακτηρίσει αβάσιμες τις τουρκικές αιτιάσεις, υπογραμμίζοντας ότι η αμυντική της στάση δεν είναι διαπραγματεύσιμη.

Η νέα επιστολή, εφόσον επιβεβαιώνεται όπως περιγράφεται στα σχετικά δημοσιεύματα, δείχνει ότι η Άγκυρα επιδιώκει να ανεβάσει το θέμα σε διεθνές επίπεδο, μεταφέροντας τη διαμαρτυρία της πέρα από το διμερές πεδίο. Έτσι, η υπόθεση των Patriot στην Κάρπαθο μετατρέπεται σε ακόμη ένα επεισόδιο της συνεχιζόμενης ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης γύρω από την ασφάλεια στο Αιγαίο και την ερμηνεία του διεθνούς πλαισίου για τα νησιά.

