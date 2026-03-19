Τουρκία: Επιστολή σε ΝΑΤΟ, ΕΕ και ΗΠΑ για τους Patriot στην Κάρπαθο – Νέο μέτωπο έντασης με την Αθήνα

Σε επίσημο επίπεδο περνά πλέον η τουρκική αντίδραση για τη μεταφορά συστοιχίας Patriot στην Κάρπαθο, με δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι η Άγκυρα απέστειλε σχετική επιστολή σε ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες. Η υπόθεση ανοίγει νέο κύκλο έντασης, με φόντο τις ελληνικές αμυντικές κινήσεις στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

19 Μαρ. 2026 12:28
Pelop News

Νέα διάσταση αποκτούν οι τουρκικές αντιδράσεις για την ανάπτυξη ελληνικής συστοιχίας Patriot στην Κάρπαθο, καθώς, σύμφωνα με τουρκικά και ελληνικά δημοσιεύματα, η Άγκυρα προχώρησε σε επίσημη διαμαρτυρία προς το ΝΑΤΟ, την ΕΕ και τις ΗΠΑ. Η κίνηση αυτή έρχεται να δώσει πιο θεσμική μορφή στην ενόχληση που είχε ήδη εκφράσει η τουρκική πλευρά τις προηγούμενες ημέρες για τη συγκεκριμένη ελληνική απόφαση.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η μεταφορά μιας συστοιχίας αντιαεροπορικών πυραύλων Patriot στην Κάρπαθο στις αρχές Μαρτίου, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή. Η ελληνική κίνηση ερμηνεύεται ως μέτρο ενίσχυσης της αεράμυνας στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ η Τουρκία τη συνδέει με τις γνωστές θέσεις της περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών.

Σύμφωνα με όσα αποδίδονται στη «Milliyet», η Τουρκία ενημέρωσε επισήμως διεθνείς αποδέκτες, καταγγέλλοντας την ελληνική ανάπτυξη των Patriot στην Κάρπαθο και υποστηρίζοντας ότι η Αθήνα επιχειρεί να αξιοποιήσει τις περιφερειακές εξελίξεις προς όφελός της. Στο ίδιο πλαίσιο, τουρκικά δημοσιεύματα επαναφέρουν την πάγια επιχειρηματολογία της Άγκυρας περί νησιών που, όπως ισχυρίζεται, τελούν υπό καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης.

Το θέμα, πάντως, δεν εμφανίζεται για πρώτη φορά. Ήδη από τις προηγούμενες ημέρες είχαν καταγραφεί τουρκικές αντιδράσεις για την παρουσία των συγκεκριμένων συστημάτων στην Κάρπαθο, με την Αθήνα να απορρίπτει τους σχετικούς ισχυρισμούς και να υπερασπίζεται το δικαίωμά της να λαμβάνει αμυντικά μέτρα. Η ελληνική πλευρά είχε χαρακτηρίσει αβάσιμες τις τουρκικές αιτιάσεις, υπογραμμίζοντας ότι η αμυντική της στάση δεν είναι διαπραγματεύσιμη.

Η νέα επιστολή, εφόσον επιβεβαιώνεται όπως περιγράφεται στα σχετικά δημοσιεύματα, δείχνει ότι η Άγκυρα επιδιώκει να ανεβάσει το θέμα σε διεθνές επίπεδο, μεταφέροντας τη διαμαρτυρία της πέρα από το διμερές πεδίο. Έτσι, η υπόθεση των Patriot στην Κάρπαθο μετατρέπεται σε ακόμη ένα επεισόδιο της συνεχιζόμενης ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης γύρω από την ασφάλεια στο Αιγαίο και την ερμηνεία του διεθνούς πλαισίου για τα νησιά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ