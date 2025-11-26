«Ήρθε η στιγμή που έπρεπε να αναλάβω την ευθύνη για όλα τα άσχημα πράγματα», ο Ομπράντοβιτς επισημοποίησε το διαζύγιο με την Παρτίζαν

Η γραπτή του δήλωση

«Ήρθε η στιγμή που έπρεπε να αναλάβω την ευθύνη για όλα τα άσχημα πράγματα», ο Ομπράντοβιτς επισημοποίησε το διαζύγιο με την Παρτίζαν
26 Νοέ. 2025 19:36
Pelop News

Με γραπτή δήλωση ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επισημοποίησε την απόφασή του να παραιτηθεί από την τεχνική ηγεσία της Παρτίζαν.

Παραιτήθηκε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς!

Αναλυτικά:

«Αγαπητοί οπαδοί της Παρτίζαν,

Πριν από τεσσεράμισι χρόνια επέστρεψα στην αγαπημένη μου ομάδα και ξεκίνησα μαζί σας για να ζήσω το πιο όμορφο όνειρο. Είχα την επιθυμία και τον στόχο, μετά από 10 χρόνια, η Παρτίζαν μας να επιστρέψει ξανά στην Ευρωλίγκα, και το καταφέραμε όλοι μαζί. Τα παιχνίδια της αγαπημένης μας ομάδας έχουν γίνει κάτι περισσότερο από μπάσκετ, χάρη σε εσάς που είστε οι πιο άξιοι γι’ αυτό. Δυστυχώς, ήρθε η στιγμή που έπρεπε να αναλάβω την ευθύνη για όλα τα άσχημα πράγματα που συνέβησαν αυτή τη σεζόν και να υποβάλω την αμετάκλητη παραίτησή μου.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που βοήθησαν τον σύλλογό μας όλα αυτά τα χρόνια, τον πρόεδρο του συλλόγου και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όλους τους ανθρώπους από την εργατική κοινότητα του συλλόγου, καθώς και όλους τους χορηγούς.

Είμαι πολύ ευγνώμων σε όλους τους παίκτες που ήταν μαζί μας αυτά τα τεσσεράμισι χρόνια, μέλη του επαγγελματικού μου επιτελείου (το έχω επισημάνει πολλές φορές, οι καλύτεροι που είχα) και φυσικά ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους οπαδούς της Παρτίζαν!

Σας ευχαριστώ για την αμέριστη υποστήριξη, τον σεβασμό και την αγάπη που μου δίνετε όλα αυτά τα χρόνια σε κάθε ευκαιρία!

Πάντα ένας από εσάς, αιώνια ευγνώμων!

Ζέλικο Ομπράντοβιτς»

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:08 Λειψυδρία: Κόκκινος συναγερμός για την Αθήνα την Παρασκευή, μεγάλο πρόβλημα για Πάτμο και Λέρο!
19:59 «Μπήκα στη Ναζαρέτ, ένιωθα περίπου μισός και πεθαμένος» βγήκε από την εντατική ο Χοτοκουρίδης, το μήνυμα του!
19:50 Αυχένας και ημικρανίες: Αναγνωρίζετε, μήπως, δικά σας συμπτώματα; ΒΙΝΤΕΟ
19:47 Χονγκ Κονγκ: 36 νεκροί και 279 αγνοούμενοι μετά την φωτιά στους ουρανοξύστες
19:36 «Ήρθε η στιγμή που έπρεπε να αναλάβω την ευθύνη για όλα τα άσχημα πράγματα», ο Ομπράντοβιτς επισημοποίησε το διαζύγιο με την Παρτίζαν
19:25 Βία και απειλές στον Βόλο, «ζωντάνεψε» πάλι το δράμα της 16χρονης που μαρτύρησε στα χέρια των γονιών της
19:24 Ανδρέας Κατσανιώτης : Η δωρεά της νέας μονάδας ημερήσιας νοσηλείας  «Ν. Κούρκουλος» είναι μία υπόσχεση ζωής που οφείλει να γίνει πράξη
19:13 «Η εξομολόγηση είναι κάτι απόρρητο. Είμαι κάθετος και αντίθετος με αυτό που έκανε» αποκαλυπτικός ο πνευματικός της Δασκάλας στο Λουτράκι
19:03 «Τι θέλεις να με σκοτώσεις; Πάρε ό,τι θέλεις και άσε με να ζήσω…», σοκαριστικό ηχητικό ντοκουμέντο από τη δολοφονία της 75χρονης
19:00 Ημερίδα για την κρουαζιέρα στην Πάτρα: Υποδομές, συνέργειες και ο ρόλος της αγοράς
18:51 Μόσχα: H διαρροή της ηχογραφημένης τηλεφωνικής συνομιλίας Γουίτκοφ-Ουσακόφ ισοδυναμεί με υβριδικό πόλεμο
18:40 «Για ποιο λόγο εξερράγη η χειροβομβίδα και για ποιο λόγο ένας νεοσύλλεκτος κλήθηκε να διαχειριστεί το υλικό αυτό», πώς χάθηκε το παλικάρι στη Ρόδο;
18:29 ΑΕ Γλαύκου Έσπερου: Στο ντέρμπι με το Παγκράτι ο κόσμος πρέπει να παίξει και πάλι τον δικό του ρόλο!
18:21 Πέθανε σε συναυλία ο Αλβανός τραγουδιστής Shpat Kasapi ΒΙΝΤΕΟ
18:08 «Είσαι Χίτλερ, είσαι αρχιψεύταρος», «Επιτέλους ανάγωγη, σταμάτα», μεγάλος χαμός στη Βουλή με Γεωργιάδη-Κωνσταντοπούλου
18:00 Τραβούν χειρόφρενο και τα ταξί της Πάτρας – Πότε θα απεργήσουν
17:51 Μέλισσα τσίμπησε 50χρονο οδηγό και πέθανε!
17:41 Ο καιρός αγριεύει περισσότερο! Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Δυτική Ελλάδα και όλη τη χώρα
17:28 «Με κατήγγειλαν γιατί τους έπιασα να κλέβουν» ισχυρίζεται ο ιερέας που κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση 5 ανήλικων αγοριών
17:21 Παραιτήθηκε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ