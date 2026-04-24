Ισχυρός σεισμός Κρήτη: Τι λέει ο Τσελέντης, η προειδοποίηση για τοπικό τσουνάμι

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο σεισμολόγος, Άκης Τσελέντης, ως προς τη συνέχεια της δραστηριότητας στην Κρήτη, μετά τον πρωινό ισχυρό σεισμό των 5,7 Ρίχτερ στην περιοχή του Λασιθίου, σημειώνοντας πως το φαινόμενο ήταν αναμενόμενο λόγω της αυξημένης μικροσεισμικής ακολουθίας των τελευταίων μηνών. Ωστόσο, ο κ. Τσελέντης εξέδωσε μια σημαντική προειδοποίηση, καλώντας τους πολίτες και ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά να αποφεύγουν τις θαλάσσιες δραστηριότητες για τις επόμενες ημέρες.

Η ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 06:20 το πρωί της Παρασκευής στην Κρήτη, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους του νησιού. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο εντοπίστηκε 25 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Γούδουρα Λασιθίου, με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 9,7 χιλιόμετρα.

Όπως εξηγεί στην ανάρτησή του ο γνωστός σεισμολόγος, το 2020 στην ίδια περιοχή είχε καταγραφεί παρόμοιος σεισμός που συνοδεύτηκε από μικρό τσουνάμι, γεγονός που καθιστά την απομάκρυνση από την ακτή ένα αναγκαίο προληπτικό μέτρο. «Λόγω του μικρού εστιακού βάθους, είναι πιθανό να ακολουθήσουν αρκετοί μικρότεροι σεισμοί», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως αν και κατά πάσα πιθανότητα τα 5,7 Ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός, το φαινόμενο απαιτεί συνεχή παρακολούθηση.

Ο γνωστός σεισμολόγος απέδωσε τη δραστηριότητα στη σύγκρουση της Αφρικανικής με την Ευρασιατική πλάκα και κάλεσε τους πολίτες να μην πανικοβάλλονται, αλλά να τηρούν τα βασικά μέτρα προφύλαξης. Συνέστησε επίσης τον έλεγχο παλαιών κτισμάτων από μηχανικούς και την αποφυγή αντικειμένων που μπορεί να πέσουν εντός των σπιτιών.

Τέλος, έστειλε μήνυμα για την αποφυγή διασποράς ψευδών ειδήσεων, τονίζοντας πως ο αδικαιολόγητος πανικός μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερο κακό, ειδικά ενόψει της έναρξης της τουριστικής περιόδου.

