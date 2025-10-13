Ισπανία: ισχυρές πλημμύρες και εικόνες σοκ

Σε κατάσταση «συναγερμού» βρίσκεται η Ισπανία, καθώς ισχυρές πλημμύρες πλήττουν τη βορειοανατολική περιοχή της Καταλονίας, με αποτέλεσμα να παγιδευτούν άνθρωποι σε οχήματα και σπίτια.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μοιράστηκαν βίντεο με ορμητικούς χείμαρρους από λασπόνερα να κατακλύζουν δρόμους και να παρασύρουν οχήματα. Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET εξέδωσε τον ανώτατο κόκκινο συναγερμό στην επαρχία Ταραγόνα, προειδοποιώντας για 180 χιλιοστά βροχής μέσα σε 12 ώρες στο δέλτα του ποταμού Έβρο.

Severe floods caused by extreme rainfall in Godall, Montsià, Tarragona Province, Spain 🇪🇸 (12.10.2025) TELEGRAM JOIN 👉 https://t.co/xrnQMz62it pic.twitter.com/LtmiWDIxTI — Disaster pulse (@PulseDisas62804) October 13, 2025



Ο εκπρόσωπος της καταλανικής πυροσβεστικής υπηρεσίας δήλωσε ότι πολλοί αιφνιδιάστηκαν και παγιδεύτηκαν «μέσα σε οχήματα, σε κτίρια, σε ισόγεια». Ο δήμαρχος της πόλης Σάντα Μπάρμπαρα, Χοσέπ Λουίς Χιμένο, δήλωσε ότι η κατάσταση ήταν «πολύ τεταμένη» καθώς η νύχτα έφερε βαρύτερες πλημμύρες. Τα τοπικά ρέματα και τα φαράγγια «έχουν ξεχειλίσει εντελώς και έχουν εισβάλει σε ολόκληρο το κέντρο της πόλης, παρασύροντας τα πάντα, κοντέινερ και αυτοκίνητα», είπε.

Η εθνική σιδηροδρομική εταιρεία Renfe ανέστειλε όλα τα δρομολόγια που συνδέουν τη Βαρκελώνη με τη Βαλένθια.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν πλάνα από υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που διέσωζαν οδηγούς που είχαν παγιδευτεί σε έναν πλημμυρισμένο αυτοκινητόδρομο έξω από την πόλη Αμπόστα. Οι καταλανικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έδωσαν στη δημοσιότητα τα δεδομένα των κλήσεων που έλαβαν, τα οποία δείχνουν απότομη αύξηση από τις 17:00 (15:00 GMT), με συνολικά 998 περιστατικά.

