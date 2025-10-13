Ισπανία: ισχυρές πλημμύρες και εικόνες σοκ

Η εθνική σιδηροδρομική εταιρεία Renfe ανέστειλε όλα τα δρομολόγια που συνδέουν τη Βαρκελώνη με τη Βαλένθια.

Ισπανία: ισχυρές πλημμύρες και εικόνες σοκ
13 Οκτ. 2025 12:45
Pelop News

Σε κατάσταση «συναγερμού» βρίσκεται η Ισπανία, καθώς ισχυρές πλημμύρες πλήττουν τη βορειοανατολική περιοχή της Καταλονίας, με αποτέλεσμα να παγιδευτούν άνθρωποι σε οχήματα και σπίτια.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μοιράστηκαν βίντεο με ορμητικούς χείμαρρους από λασπόνερα να κατακλύζουν δρόμους και να παρασύρουν οχήματα. Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET εξέδωσε τον ανώτατο κόκκινο συναγερμό στην επαρχία Ταραγόνα, προειδοποιώντας για 180 χιλιοστά βροχής μέσα σε 12 ώρες στο δέλτα του ποταμού Έβρο.


Ο εκπρόσωπος της καταλανικής πυροσβεστικής υπηρεσίας δήλωσε ότι πολλοί αιφνιδιάστηκαν και παγιδεύτηκαν «μέσα σε οχήματα, σε κτίρια, σε ισόγεια». Ο δήμαρχος της πόλης Σάντα Μπάρμπαρα, Χοσέπ Λουίς Χιμένο, δήλωσε ότι η κατάσταση ήταν «πολύ τεταμένη» καθώς η νύχτα έφερε βαρύτερες πλημμύρες. Τα τοπικά ρέματα και τα φαράγγια «έχουν ξεχειλίσει εντελώς και έχουν εισβάλει σε ολόκληρο το κέντρο της πόλης, παρασύροντας τα πάντα, κοντέινερ και αυτοκίνητα», είπε.

Η εθνική σιδηροδρομική εταιρεία Renfe ανέστειλε όλα τα δρομολόγια που συνδέουν τη Βαρκελώνη με τη Βαλένθια.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν πλάνα από υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που διέσωζαν οδηγούς που είχαν παγιδευτεί σε έναν πλημμυρισμένο αυτοκινητόδρομο έξω από την πόλη Αμπόστα. Οι καταλανικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έδωσαν στη δημοσιότητα τα δεδομένα των κλήσεων που έλαβαν, τα οποία δείχνουν απότομη αύξηση από τις 17:00 (15:00 GMT), με συνολικά 998 περιστατικά.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:52 Καιρός: Ασταθείς συνθήκες με τοπικές βροχές και ομίχλη τις επόμενες ημέρες
15:44 Ξεμπλοκάρει η οικοδομή: Το ΣτΕ ανοίγει δρόμο για το Προεδρικό Διάταγμα που ρυθμίζει τα κίνητρα του ΝΟΚ
15:32 Τραγικό δυστύχημα στο Αίγιο: 87χρονος έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από σκάλα σε χωράφι
15:24 Γαλλία: Προτάσεις μομφής κατά της νέας κυβέρνησης – Κάλεσμα Μακρόν για σταθερότητα
15:17 Στη φυλακή ο Γεωργιανός που κακοποίησε με πιρούνι την έγκυο σύζυγό του
15:11 Γιώργος Αγγελόπουλος: «Η μικρού μήκους ταινία είναι ο καθρέφτης της εποχής μας» – Η συνεργασία του Φεστιβάλ Δράμας με το Welcome to UP
15:08 Τσιάρας: Οκτώβριο οι πληρωμές για βιολογικά, Νοέμβριο η βασική ενίσχυση – Ποινικές ευθύνες για παράνομους εμβολιασμούς 
15:00 Νέο φάρμακο ενισχύει θεαματικά την απώλεια βάρους χωρίς επιπλέον παρενέργειες
15:00 Πάτρα: Προπομπός της κρουαζιέρας ο… εμίρης
14:51 Ο Πάνος Ρούτσι αποκαλύπτει: «Ο Νίκος Καρβέλας ερχόταν σχεδόν κάθε βράδυ στο Σύνταγμα για να μην είμαι μόνος»
14:43 Καταδίωξη στη Φθιώτιδα μετά από απόπειρα κλοπής: Συλλήψεις δύο αδελφιών, αναζητείται συνεργός
14:35 Μαμά για πρώτη φορά η Εύα Φούσκα – Γέννησε κοριτσάκι και μοιράστηκε τις πρώτες φωτογραφίες
14:32 Θανάσης Παπαδόπουλος: Λείπει απ’ όλους μας και λείπει πολύ ο Δημήτρης Καλογερόπουλος
14:27 «Κινητό και οδήγηση δεν πάνε μαζί»: Το νέο βίντεο της ΕΛ.ΑΣ. με μήνυμα οδικής ασφάλειας
14:23 Ισραήλ: Απελευθερώθηκε και ο όμηρος που αναγκάστηκε να σκάψει τον τάφο του ΒΙΝΤΕΟ
14:19 Δίκη για τα «λήγοντα φίλτρα» στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού Χανίων: Στο πλευρό των γιατρών ασθενείς και συνάδελφοι
14:14 Μεταμφιεζόταν σε διανομέα λήστευε γυναίκες σε Κορυδαλλό και Νίκαια – ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο από επίθεση
14:08 ΔΕΗ Team Hellas: Η ΔΕΗ Platinum Χορηγός της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής έως το Los Angeles 2028
14:01 Λήστεψε οδηγό ταξί με σύριγγα: Ελεύθερος με όρους ο 35χρονος στη Θεσσαλονίκη
14:00 Πάτρα: Δεν τελείωσε η περιπέτεια με τον Κ7 – Στον Άρειο πάγο η μάχη 86 ιδιοκτητών με την Περιφέρεια για την απαλλοτρίωση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ