Αλμπάρες: Η Ευρώπη πρέπει να πάρει στα χέρια της την ασφάλειά της μετά τις απειλές Τραμπ για το ΝΑΤΟ

Η Μαδρίτη βλέπει την αβεβαιότητα γύρω από το ΝΑΤΟ ως προειδοποίηση ότι η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει τη δική της αποτρεπτική ισχύ.

Αλμπάρες: Η Ευρώπη πρέπει να πάρει στα χέρια της την ασφάλειά της μετά τις απειλές Τραμπ για το ΝΑΤΟ
07 Απρ. 2026 15:43
Pelop News

Ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες δήλωσε ότι η Ευρώπη οφείλει να εξετάσει εναλλακτικές επιλογές ασφαλείας, μετά τα πρόσφατα αμερικανικά παράπονα προς τους συμμάχους του ΝΑΤΟ και τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για πιθανή αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Συμμαχία.

Η νέα αυτή ένταση ήρθε μετά την άρνηση ευρωπαϊκών χωρών να συμμετάσχουν σε ναυτική επιχείρηση για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, έπειτα από την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου 2026. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο αποχώρησης από το ΝΑΤΟ, ενισχύοντας την ανησυχία στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Ο Αλμπάρες υπογράμμισε ότι μια τέτοια απόφαση ανήκει αποκλειστικά στον Αμερικανό πρόεδρο, αλλά ταυτόχρονα υπενθύμισε πως οι ευρωπαϊκοί σύμμαχοι στάθηκαν στο πλευρό της Ουάσινγκτον μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, επιμένοντας ότι το ΝΑΤΟ παραμένει μια συμμαχία αμοιβαίου οφέλους τόσο για την Ευρώπη όσο και για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει τη δική της άμυνα

Μιλώντας στο ισπανικό τηλεοπτικό δίκτυο La Sexta, ο επικεφαλής της ισπανικής διπλωματίας τόνισε ότι οι νέες θέσεις της αμερικανικής κυβέρνησης για την ευρωατλαντική ασφάλεια ουσιαστικά καλούν τους Ευρωπαίους να κάνουν ένα μεγάλο βήμα στα ζητήματα κυριαρχίας, άμυνας και αποτροπής. Όπως είπε, η Ευρώπη πρέπει να πάρει πιο αποφασιστικά στα χέρια της την προστασία των πολιτών της.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Αλμπάρες υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κινηθεί προς τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού στρατού, να ενσωματώσει περισσότερο τις αμυντικές της βιομηχανίες και να προχωρήσει παράλληλα σε βαθύτερη οικονομική ενοποίηση, με έμφαση σε μια ψηφιακή ενιαία αγορά και σε μια ένωση κεφαλαιαγορών.

Η στάση της Ισπανίας απέναντι στον πόλεμο με το Ιράν

Η ισπανική κυβέρνηση έχει αναδειχθεί σε έναν από τους πιο έντονους επικριτές του πολέμου κατά του Ιράν, τον οποίο χαρακτηρίζει παράνομο και απερίσκεπτο. Στο πλαίσιο αυτής της στάσης, η Μαδρίτη έχει κλείσει τον εναέριο χώρο της σε αμερικανικά αεροσκάφη που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις και έχει απαγορεύσει τη χρήση κοινών στρατιωτικών βάσεων στη νότια Ισπανία για επιθέσεις που σχετίζονται με τη σύγκρουση.

Η επιλογή αυτή έχει ήδη επιβαρύνει τις σχέσεις με την Ουάσινγκτον, με τον Τραμπ να απειλεί την Ισπανία ακόμη και με εμπορικούς δασμούς. Το θέμα αναδεικνύει το βάθος της κρίσης που διαμορφώνεται στο εσωτερικό της Δύσης, την ώρα που όλο και περισσότερες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις συζητούν το ενδεχόμενο μιας πιο αυτόνομης αμυντικής πορείας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ