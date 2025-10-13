Ισραήλ: Απελευθερώθηκε και ο όμηρος που αναγκάστηκε να σκάψει τον τάφο του ΒΙΝΤΕΟ

Ανάμεσα στους 20 ομήρους που απελευθερώθηκαν σήμερα (13.10.2025) από τη Χαμάς, είναι και ο Εβιατάρ Ντέιβιντ, αυτός ο αποστεωμένος άνδρας που τον είχε δει όλος ο κόσμος σε βίντεο, να σκάβει τον τάφο του στις σήραγγες της Χαμάς.

Σε εκείνο το βίντεο, ο όμηρος ήταν ημίγυμνος και φαινόταν με μεγάλη δυσκολία να σηκώνει το φτυάρι του. Το μόνο που έλεγε, με τρεμάμενη φωνή ήταν πως δεν έχει φάει εδώ και αρκετές ημέρες. Όλα αυτά πλέον είναι παρελθόν για τον Εβιατάρ Ντέιβιντ. Στο τώρα, επιστρέφει στην ασφάλεια της χώρας του και της οικογένειάς του. Θα προσπαθήσει να ξεκινήσει τη ζωή του από το μηδέν και να σβήσει όλες τις άσχημες αναμνήσεις που του δημιούργησε η αιχμαλωσία του από τα μέλη της Χαμάς.

How psychopathic is Hamas? It forced starving hostage Evyatar David to DIG HIS OWN GRAVE for the cameras. pic.twitter.com/iMa404St4s — Eylon Levy (@EylonALevy) August 2, 2025



Ο Εβιατάρ Ντέιβιντ ήταν από τους τελευταίους ομήρους που κρατούνταν στα τούνελ της Χαμάς. Έμεινε υπό αιχμαλωσία για 378 ημέρες και η απελευθέρωσή του είναι το πιο τρανό παράδειγμα πως η συμφωνία ανάμεσα σε Χαμάς και Ισραήλ είναι σε ισχύ.

