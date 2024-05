Ισραήλ: Αρχίσουν ξανά οι διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων ΒΙΝΤΕΟ

Το Ισραήλ έδωσε το πράσινο φως για την επανάληψη των διαπραγματεύσεων για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε σήμερα βομβαρδισμούς στο βόρειο και το νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

Η απόφαση για τη συνέχιση των συνομιλιών αυτών έρχεται μετά την μετάδοση ενός βίντεο που δείχνει Ισραηλινές νεοσύλλεκτες που απάγονται από μαχητές του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου κατά την άνευ προηγουμένου επίθεσή τους στο Ισραήλ που πυροδότησε τον πόλεμο.

Οι οικογένειες των πέντε νεοσύλλεκτων που κρατούνται όμηροι στη Γάζα έδωσαν χθες, Τετάρτη, την άδεια για τη μετάδοση του βίντεο.

(TRIGGER WARNING)

A video of the instances in which female IDF observers were kidnapped from the IDF Nahal Oz base to the Gaza Strip on October 7 was published on Wednesday evening.

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) May 22, 2024