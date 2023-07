Ισραήλ: Η μεγαλύτερη στρατιωτική επιχείρηση των τελευταίων 20 ετών στη Τζενίν – Παγκόσμια ανησυχία

Το Ισραήλ εξαπέλυσε μια μεγάλη επίθεση από αέρος και εδάφους στην πόλη Τζενίν της Δυτικής Όχθης, τη μεγαλύτερη στρατιωτική του επιχείρηση στα παλαιστινιακά εδάφη εδώ και 20 χρόνια, σε μια «εκτεταμένη αντιτρομοκρατική προσπάθεια», όπως τη χαρακτήρισε.

Αιματηρός απολογισμός και οργή των Παλαιστινίων

Τουλάχιστον οκτώ Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και 50 τραυματίστηκαν, οι 10 σοβαρά, στην επίθεση που ξεκίνησε περίπου στη 1 τα ξημερώματα της Δευτέρας και ο αριθμός των νεκρών είναι πιθανό να αυξηθεί, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Εξαπολύοντας τουλάχιστον 10 επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε κτίρια, μια ταξιαρχία ισραηλινών στρατευμάτων – που υποδηλώνει 1.000 έως 2.000 στρατιώτες – υποστηριζόμενη από θωρακισμένες μπουλντόζες και ελεύθερους σκοπευτές στις ταράτσες εισήλθε στην πόλη και στον προσφυγικό καταυλισμό της, αντιμετωπίζοντας πυρά από Παλαιστίνιους, αφού το Ισραήλ ενημέρωσε τον Λευκό Οίκο για τα σχέδιά του.

Εκπρόσωπος του Παλαιστίνιου προέδρου, Μαχμούντ Αμπάς, χαρακτήρισε την επιχείρηση «νέο έγκλημα πολέμου κατά του ανυπεράσπιστου λαού μας», ενώ η μαχητική οργάνωση Χαμάς που εδρεύει στη Γάζα κάλεσε τους νέους άνδρες στη Δυτική Όχθη να συμμετάσχουν στις μάχες.

Η Λιν Χέιστινγκς, μόνιμη συντονίστρια ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ, χαρακτήρισε «ανησυχητική» την «κλίμακα της επιχείρησης των ισραηλινών δυνάμεων στην Τζενίν», προσθέτοντας στο Twitter: «Χρησιμοποιήθηκαν αεροπορικές επιδρομές στον πυκνοκατοικημένο προσφυγικό καταυλισμό. Αρκετοί νεκροί και σοβαρά τραυματίες. Πρέπει να διασφαλιστεί η πρόσβαση σε όλους τους τραυματίες».

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) και η εγχώρια υπηρεσία πληροφοριών, Shin Bet, ανέφεραν ότι επιτέθηκαν σε ένα κέντρο διοίκησης στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζενίν, το οποίο χρησιμοποιούσε μια τοπική ομάδα μαχητών.

Εικόνες από το εσωτερικό της Τζενίν έδειχναν ένοπλους και μασκοφόρους Παλαιστίνιους μαχητές στους δρόμους, καθώς οι μάχες με πυροβόλα όπλα και οι εκρήξεις συνεχίζονταν μέχρι το πρωί της Δευτέρας.

Σε ένα σημείο ελέγχου στα περίχωρα της πόλης, ο ήχος των ολοένα και πιο σφοδρών πυροβολισμών και των αεροσκαφών πάνω από το κεφάλι ακούγονταν όσο περνούσε η μέρα. Σε μια κλιμάκωση της βίας, το Ισραήλ πραγματοποίησε αεροπορική επιδρομή κοντά σε τζαμί της πόλης, το οποίο, όπως είπε, χρησιμοποιούνταν από Παλαιστίνιους ενόπλους για να στοχεύουν τις ισραηλινές δυνάμεις.

Η εισβολή στην Τζενίν είναι η πρώτη μετά τη μάχη της Τζενίν το 2002 κατά τη διάρκεια της δεύτερης Ιντιφάντα, όταν περισσότεροι από 50 Παλαιστίνιοι και 23 Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε μάχες που διήρκεσαν πάνω από μια εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων 13 Ισραηλινών στρατιωτών σε ένα μόνο περιστατικό.

The zionist occupation regime continue their terrorism in #Jenin

MoH reports 9 murdered and 50 wounded, many critically by warplanes and bullets

The municipality reports occupation bulldozers destroyed main water pipelines causing a severe shortagehttps://t.co/my2CsewIWc

— 🏞🌊 (@Teghoghist) July 3, 2023