Ισραήλ: Οδηγίες της ελληνικής πρεσβείας στους Έλληνες – Κλειστός ο εναέριος χώρος, ακυρώσεις πτήσεων

Σε κατάσταση πολεμικής έντασης βρίσκεται το Ισραήλ μετά την επιχείρηση κατά του Ιράν, με την ελληνική πρεσβεία να καλεί τους Έλληνες πολίτες να παραμείνουν σε ασφαλή σημεία και τις αεροπορικές συνδέσεις να διακόπτονται.

Ισραήλ: Οδηγίες της ελληνικής πρεσβείας στους Έλληνες – Κλειστός ο εναέριος χώρος, ακυρώσεις πτήσεων
28 Φεβ. 2026 13:24
Pelop News

Έκτακτη ενημέρωση προς τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στο Ισραήλ εξέδωσε η ελληνική πρεσβεία, μετά τη ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας που ακολούθησε τη στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η πρεσβεία καλεί όσους βρίσκονται στη χώρα να παραμείνουν σε ασφαλές μέρος, κοντά σε καταφύγιο, και να ακολουθούν αυστηρά τις οδηγίες των τοπικών αρχών.

Ο εναέριος χώρος του Ισραήλ παραμένει κλειστός και δεν πραγματοποιούνται πτήσεις από και προς το Ben Gurion Airport.

Για επείγουσες περιπτώσεις, η πρεσβεία έχει διαθέσει τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης: +972 546817282.

Την ίδια στιγμή, αντίστοιχες συστάσεις απηύθυνε και η γερμανική πλευρά. Ο πρέσβης της Γερμανία στο Ισραήλ, Στέφεν Ζάιμπερτ, κάλεσε τους Γερμανούς πολίτες να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες ασφαλείας και να παραμένουν κοντά σε κατάλληλα καταφύγια.

Στο Βερολίνο συνεδριάζει επιτροπή διαχείρισης κρίσεων για την αξιολόγηση της κατάστασης, ενώ εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις πρεσβείες της στο Ισραήλ, στο Ιράν και στις γειτονικές χώρες.

Παράλληλα, η Lufthansa ανακοίνωσε ακυρώσεις και αναστολές πτήσεων. Οι πτήσεις από και προς το Ντουμπάι ακυρώνονται για σήμερα και αύριο, ενώ οι συνδέσεις με Τελ Αβίβ, Βηρυτό και Ομάν αναστέλλονται έως τις 7 Μαρτίου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:59 Η μεγάλη χασούρα και ζημιά για όσους τρώνε αφηρημένοι μπροστά στην τηλεόραση
22:39 Αυτοί είναι οι 20 καλύτεροι προορισμοί για το 2026, ποιοι είναι οι δυο ελληνικοί
22:19 Η κίνηση «κλειδί», ένα ποτήρι γάλα μετά την προπόνηση κάνει θαύματα στα οστά των 60χρονων
22:10 Νεκρός ο Χαμενεΐ υποστηρίζει ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ
22:00 Η Μέση Ανατολή στο χείλος της φωτιάς: Η κλιμάκωση πολέμου Ισραήλ–ΗΠΑ με το Ιράν έχουν συνέπειες σε Παγκόσμιο επίπεδο
21:50 Ο Ολυμπιακός με ανατροπή σε τελικό-θρίλερ πανηγύρισε το Κύπελλο
21:46 Ο Προμηθέας στον τελικό του Rising Stars
21:39 Καιρός: Η Άνοιξη μπαίνει με λιακάδα και λίγη συννεφιά
21:32 Η Ολυμπιάδα νίκησε την Πετρούπολη, αλλά «έχασε» βαθμό
21:24 Ασπροβάλτα: Νεκρός 56χρονος σε τροχαίο μετά από ανατροπή του αυτοκινήτου του
21:11 Το μήνυμα του Ισραήλ: Εξαπολύσαμε τη μεγαλύτερη αεροπορική επιδρομή στην ιστορία μας
21:01 Ηττα από Νηρέα για τον «λειψό» Ερμή, «κλειδί» το πρώτο σετ
20:51 Μανόλο είσαι τρέλα! Τι κάνεις; Ο Καραλής πέταξε στο διάστημα (!), 6.17μ τη 2η κορυφαία επίδοση όλων των εποχών στο επί κοντώ
20:43 Ήττα σοκ για τον Απόλλωνα στην Καλλιθέα
20:35 Γιατί ο σκύλος σας πρέπει να μυρίζει τα πάντα στη βόλτα: Ο λόγος που δεν πρέπει να τον βιάζετε
20:24 Γιώργος Μαζωνάκης: Βγήκε στην πίστα με μουστάκι! ΒΙΝΤΕΟ
20:11 Οι Νέανιδες του Απόλλωνα κατέκτησαν το πρωτάθλημα Πελοποννήσου! ΦΩΤΟ
20:01 Τι είναι πιο ασφαλές να πληρώνουμε με κάρτα ή μέσω κινητού τηλεφώνου;
19:51 Το περπάτημα καθημερινά ενισχύει εγκέφαλο, καρδιά και συναισθηματική υγεία. Πόσο όμως είναι καλό να περπατάτε οι +50;
19:41 Με ιστορική ανατροπή η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου έσπασε το αήττητο του Κρόνου, ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28/02/2026 - 01/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ