Ισραήλ: Οδηγίες της ελληνικής πρεσβείας στους Έλληνες – Κλειστός ο εναέριος χώρος, ακυρώσεις πτήσεων

Έκτακτη ενημέρωση προς τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στο Ισραήλ εξέδωσε η ελληνική πρεσβεία, μετά τη ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας που ακολούθησε τη στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η πρεσβεία καλεί όσους βρίσκονται στη χώρα να παραμείνουν σε ασφαλές μέρος, κοντά σε καταφύγιο, και να ακολουθούν αυστηρά τις οδηγίες των τοπικών αρχών.

Ο εναέριος χώρος του Ισραήλ παραμένει κλειστός και δεν πραγματοποιούνται πτήσεις από και προς το Ben Gurion Airport.

Για επείγουσες περιπτώσεις, η πρεσβεία έχει διαθέσει τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης: +972 546817282.

Την ίδια στιγμή, αντίστοιχες συστάσεις απηύθυνε και η γερμανική πλευρά. Ο πρέσβης της Γερμανία στο Ισραήλ, Στέφεν Ζάιμπερτ, κάλεσε τους Γερμανούς πολίτες να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες ασφαλείας και να παραμένουν κοντά σε κατάλληλα καταφύγια.

Στο Βερολίνο συνεδριάζει επιτροπή διαχείρισης κρίσεων για την αξιολόγηση της κατάστασης, ενώ εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις πρεσβείες της στο Ισραήλ, στο Ιράν και στις γειτονικές χώρες.

Παράλληλα, η Lufthansa ανακοίνωσε ακυρώσεις και αναστολές πτήσεων. Οι πτήσεις από και προς το Ντουμπάι ακυρώνονται για σήμερα και αύριο, ενώ οι συνδέσεις με Τελ Αβίβ, Βηρυτό και Ομάν αναστέλλονται έως τις 7 Μαρτίου.

