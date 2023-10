Ισραήλ: Πώς η 25χρονη Ίνμπαρ έσωσε ένα κιμπούτς από τη Χαμάς και έγινε ηρωίδα

Μόλις 1,5 χλμ από τη Λωρίδα της Γάζας το κιμπούτς Νιρ Αμ κινδύνεψε σοβαρά το πρωί του Σαββάτου από την εισβολή των ενόπλων της Χαμάς.

Ωστόσο, τα σχέδια της Χαμάς έμειναν μόνο στα χαρτιά χάρη στην κρίσιμη βοήθεια της 25χρονης Ίνμπαρ Λίμπερμαν, μιας νεαρής η οποία ηγούνταν της ομάδας ασφαλείας του κιμπούτς που διαμένει δίπλα από τη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με τη New York Post, η 25χρονη ηγείται από τον Δεκέμβριο του 2022 της ομάδας ασφαλείας του συγκεκριμένου κιμπούτς. Η ίδια σήμανε συναγερμό μόλις αντελήφθη πως επίκειται εισβολή.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα η Ίνμπαρ παρατήρησε πως οι ήχοι που έρχονταν ήταν διαφορετικοί από παλαιότερες εκτοξεύσεις πυραύλων.

Τότε έτρεξε στο οπλοστάσιο του κιμπούτς και μοίρασε τα όπλα στη 12μελή ομάδα ασφαλείας της οποίας ήταν επικεφαλής.

Στη συνέχεια έθεσε τα μέλη σε στρατηγικά σημεία του κιμπούτς και ενεργοποίησε τις παγίδες γύρω από την περιοχή.

Μάλιστα, δημοσιεύματα αναφέρουν πως σκότωσε πάνω από πέντε μέλη της Χαμάς, ενώ η ομάδα της εξουδετέρωσε μέσα σε τέσσερις ώρες τους 20 άνδρες της τρομοκρατικής οργάνωσης που προσπάθησαν να μπουν μέσα στο κιμπούτς.

This is Inbal Lieberman, 25, security coordinator of Kibbutz Nir Am. She heard gunfire and opened up the weapons stash, grabbed volunteers one by one from their homes and put them in positions. All 25 terrorists were killed on the fence due to her heroism. The Kibbutz suffered no… pic.twitter.com/Xl3GMpxPFj

— Yael Bar tur (@yaelbt) October 10, 2023