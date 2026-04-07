Ισραήλ: Προειδοποίηση στους κατοίκους του Ιράν, προτρέπει να μην ταξιδεύουν με τρένα»

07 Απρ. 2026 10:18
Pelop News

Με την διορία του Τραμπ να λήγει αργά το βράδυ της Τρίτης-ως Ελλάδας- ο στρατός του Ισραήλ προειδοποίησε σήμερα τους κατοίκους του Ιράν με ανάρτησή του στο Χ ότι «η παρουσία σας σε τρένα και κοντά σε σιδηροδρομικές γραμμές θέτει σε κίνδυνο τη ζωή σας».

«Επείγουσα προειδοποίηση προς τους χρήστες τρένων και τους επιβάτες στο Ιράν: Αγαπητοί πολίτες, για την ασφάλειά σας σας παρακαλούμε θερμά να αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε και να ταξιδέψετε με τρένο σε όλο το Ιράν από τώρα ως τις 21:00 ώρα Ιράν» (21:30 ώρα Ελλάδας), ανέφερε στην ανάρτησή του στα φαρσί ο ισραηλινός στρατός στο Χ.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες καλεί τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να απόσχουν από το να εξαπολύσουν βομβαρδισμούς σε ηλεκτροπαραγωγικές εγκαταστάσεις και άλλες πολιτικές υποδομές στο Ιράν, προειδοποιώντας ότι τέτοια πλήγματα θα αποτελούσαν παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

«Ακόμη κι αν κάποια συγκεκριμένη πολιτική υποδομή χαρακτηριζόταν στρατιωτικός στόχος, το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο θα συνέχιζε να απαγορεύει κάθε επίθεση εναντίον της, αν αναμενόταν να προκαλέσει ως δευτερογενή συνέπεια υπέρμετρο κακό σε αμάχους», τόνισε ο εκπρόσωπος του κ. Γκουτέρες, ο Στεφάν Ντουζαρίκ, μιλώντας σε διαπιστευμένους συντάκτες στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη χθες Δευτέρα.

Πρόσθεσε πως «επείγει» τα μέρη «να βάλουν τέλος σε αυτόν τον πόλεμο», καθώς «δεν υπάρχει βιώσιμη εναλλακτική στην επίλυση των διεθνών διενέξεων» πέρα από την «ειρηνική επίλυσή τους».

Η τοποθέτηση αυτή καταγράφεται καθώς ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να διατάξει να καταστραφούν όλες οι γέφυρες κι οι ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες στο Ιράν αν η Τεχεράνη δεν συμμορφωθεί προς το «τελευταίο» τελεσίγραφο που της απηύθυνε. Μιλώντας στον Τύπο στον Λευκό Οίκο, ο κ. Τραμπ δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε «πλήρη κατεδάφιση» των υποδομών μέσα σε 4 ώρες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ