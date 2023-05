Ισραήλ: Συναγερμός στο Τελ Αβίβ έπειτα από εκτόξευση 60 ρουκετών

Σειρήνες ήχησαν στο Τελ Αβίβ έπειτα από εκτόξευση ρουκετών από το παλαιστινιακό έδαφος. Την Τρίτη (09.05.2023) επιδρομές του Ισραήλ με στόχο την ένοπλη οργάνωση «Ισλαμικός Τζιχάντ», προκάλεσαν τον θάνατο 16 ανθρώπων στη Λωρίδα της Γάζας.

Όπως δήλωσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος ασφαλείας του Ισραήλ, τουλάχιστον 60 ρουκέτες εκτοξεύθηκαν μέσα σε 45 λεπτά από το παλαιστινιακό έδαφος την Τετάρτη, 10 Μαΐου.

Έπειτα από εκτόξευση ρουκετών από τη Λωρίδα της Γάζας προς το Ισραήλ σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού ακούστηκαν στην περιοχή του Τελ Αβίβ.

🔴 BREAKING: Tel Aviv comes under rocket attack from Gaza.

Over 90 rockets were launched in the last minutes. Iron Dome has been intercepting many of the rockets. Pray for Israel. 🇮🇱 pic.twitter.com/LVAq3qHZh5

— Hananya Naftali (@HananyaNaftali) May 10, 2023