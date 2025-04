Ισραήλ: Το πύρινο μέτωπο είναι πλέον ανεξέλεγκτο! ΒΙΝΤΕΟ, ΦΩΤΟ

Αντιμέτωπο με μία από τις πιο καταστροφικές πυρκαγιές (ίσως την πιο καταστροφική) της ιστορίας του βρίσκεται το Ισραήλ, καθώς το πύρινο μέτωπο που «άνοιξε» το πρωί της Τετάρτης κοντά στη Μεσιλάτ Ζιόν, έξω από την Ιερουσαλήμ, εξακολουθεί να μαίνεται ανεξέλεγκτο, προκαλώντας μαζικές εκκενώσεις, διακοπές κυκλοφορίας, τραυματισμούς και διεθνή κινητοποίηση.

Ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ιερουσαλήμ, Σμουλίκ Φρίντμαν, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Βρισκόμαστε στο μέσο μιας εξαιρετικά μεγάλης πυρκαγιάς, ίσως της μεγαλύτερης που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Η επιχείρησή μας θα διαρκέσει πολύ ακόμη. Είμαστε πολύ μακριά από τον έλεγχο της κατάστασης», ανέφερε από την περιοχή του Εσταόλ, όπου πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνέντευξη Τύπου.

🚨🗞️URGENT: Jerusalem’s Hadassah Hospital EVACUATED! Israel battles raging fires, Foreign Minister pleads for help from neighbors. #Jerusalem #IsraelFires #BreakingNews Watch the video 🚨👇🚨 pic.twitter.com/5atZhw2cfl



Σύμφωνα με τον ίδιο, η φωτιά που ξεκίνησε στις 9:30 π.μ. μεταφέρθηκε αρχικά δυτικά λόγω των ανέμων, ενώ πλέον κινείται εκ νέου προς τα ανατολικά. Οι μετεωρολογικές προβλέψεις δείχνουν επιδείνωση τις βραδινές ώρες, με ριπές ανέμου που μπορεί να φτάσουν τα 90-100 χλμ./ώρα, γεγονός που δημιουργεί τεράστια ανησυχία για περαιτέρω εξάπλωση.

BREAKING:

The firestorm has reached an Israeli military base in Central Israel.

Flames have engulfed parts of the facility, with Israeli soldiers trapped inside their barracks.

Hheavy smoke and structural damage, raising fears of casualties. pic.twitter.com/jNkUTWIDE9

— Current Report (@Currentreport1) April 30, 2025