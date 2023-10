Ισραήλ: Βρέθηκαν 260 πτώματα σε χώρο διεξαγωγής μουσικού φεστιβάλ – Επέστρεψαν οι πρώτοι Ελληνες ΒΙΝΤΕΟ – ΦΩΤΟ

Στο χώρο του μουσικού φεστιβάλ στο Ισραήλ, βρέθηκαν τουλάχιστον 260 πτώματα μετά την επίθεση της Χαμάς το Σάββατο, σύμφωνα με την ισραηλινή υπηρεσία διάσωσης Zaka.

Ένοπλοι της Χαμάς πυροβόλησαν κατά παρευρισκομένων και πήραν κάποιους όμηρους στο φεστιβάλ που έγινε σε αγροτική περιοχή κοντά στα σύνορα Γάζας-Ισραήλ, σύμφωνα με βίντεο που έκαναν τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και μαρτυρίες ατόμων που γλίτωσαν.

Όπως αναφέρει το CNN, η τρομακτική επίθεση ήταν μόνο μία από τις πολλές τοποθεσίες που επλήγησαν το πρωί του Σαββάτου από την πιο συντονισμένη επίθεση εντός του Ισραήλ που έγινε ποτέ από τη Χαμάς.

New video: Aftermath of the Supernova music festival in Israel, where Hamas gunmen killed 260 people pic.twitter.com/vRbWAYB9Mz

— BNO News (@BNONews) October 8, 2023