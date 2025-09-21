Ιταλία: Στόχος το έλλειμμα κάτω από 3% το 2025

Kάτω από το όριο του 3% του ΑΕΠ θα μπορούσε να υποχωρήσει το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ιταλίας φέτος, νωρίτερα από το προβλεπόμενο, δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας Τζιανκάρλο Τζορτζέτι.

Η κυβέρνηση δεσμεύτηκε τον Απρίλιο να μειώσει το έλλειμμα στο 3,3% του ΑΕΠ φέτος, από 3,4% το 2024, με περαιτέρω μείωση που αναμένεται στο 2,8% το 2026.

Ωστόσο, η σταθερή αύξηση των φορολογικών εσόδων έχει αυξήσει την προοπτική ταχύτερης από την αναμενόμενη μείωσης του ελλείμματος.

Τους πρώτους επτά μήνες του έτους, τα φορολογικά έσοδα αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 5,3% ή περισσότερο από 16 δισεκατομμύρια ευρώ (18,79 δισεκατομμύρια δολάρια) σε απόλυτους αριθμούς.

Όταν ρωτήθηκε για την πιθανότητα το έλλειμμα να μειωθεί κάτω από το όριο του 3% ήδη από φέτος, ο Giorgetti απάντησε: «Είναι δυνατό». Έκανε τα σχόλια κατά τη διάρκεια συνάντησης των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ στην Κοπεγχάγη.

Τι σημαίνει

Η μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος σε λιγότερο από 3% του ΑΕΠ φέτος θα επέτρεπε στην Ιταλία να βγει από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος μέχρι τα μέσα του 2026. Οι Βρυξέλλες ξεκίνησαν πειθαρχικά μέτρα στον προϋπολογισμό κατά της Ιταλίας το 2024.

Αυτά περιορίζουν την ευελιξία των χωρών όσον αφορά τις πολιτικές φορολογίας και δαπανών, καθώς πρέπει να μειώνουν το δημοσιονομικό τους έλλειμμα κατά ένα προκαθορισμένο ποσό κάθε χρόνο.

«Η ευκαιρία εξόδου από τη διαδικασία είναι πραγματική και είναι προς το συμφέρον της χώρας να την εκμεταλλευτεί», δήλωσε ο Τζιορτζέτι.

