Ιταλία: Τραγική η κατάσταση στην Λαμπεντούζα – Σχεδόν 7.000 μετανάστες έφτασαν μέσα σε 24 ώρες – ΒΙΝΤΕΟ

Στιγμές έντασης εκτυλίχθηκαν στο λιμάνι της Λαμπεντούζα στην Ιταλία, με αστυνομικούς της Guardia di Finanza να προσπαθούν να συγκρατήσουν εκατοντάδες μετανάστες που προσπαθούν να εγκαταλείψουν την προβλήτα και να διασπάσουν τον κλοιό.

Ανάλογο σκηνικό χάους και αταξίας καταγράφηκε και στο hotspot της Λαμπεντούζα, νότια της Σικελίας όπου -σύμφωνα με το ANSA- βρίσκονται αυτή τη στιγμή 6.762 μετανάστες , που κατέφθασαν σε διάστημα λίγο μεγαλύτερο των 24ωρών με κατάφορτα σκάφη σε κακή κατάσταση.

Hell in Lampedusa, a situation completely out of control, a real unprecedented apocalypse https://t.co/drJGG33zBu pic.twitter.com/QcjQCs4OqY

Την ώρα που μέλη του Ερυθρού Σταυρού πέρασαν μέσα για να μοιράσουν τρόφιμα, εκατοντάδες μετανάστες στριμώχτηκαν για να παραλάβουν πρώτοι σακούλες με τρόφιμα και μπουκάλια με νερό, φοβούμενοι ότι δεν θα αρκέσουν για όλους.

Η αστυνομία εμπόδισε τα μέλη του Ερυθρού Σταυρού και τους εθελοντές να συνεχίσουν τη διανομή για να αποτρέψουν τα χειρότερα, αλλά όταν εξήγησαν στους μετανάστες ότι η βοήθεια αρκεί για όλους, ξανάρχισε η διανομή.

«Η κατάσταση στη Λαμπεντούζα είναι τραγική, δραματική, βγαλμένη από την Αποκάλυψη», δήλωσε ο εφημέριος του μικρού νησιού, δον Καρμέλο Ρίτσο στο Stranierinitalia.it. «Ούτε αποκομιδή σκουπιδιών δεν γίνεται. Μας φέρνουν νερό από την ηπειρωτική Ιταλία. Ο Ερυθρός Σταυρός διαθέτει προμήθειες, αλλά όταν φθάνουν 3.400 μετανάστες σε μια μέρα, μάχονται μεταξύ τους ακόμη και για το νερό».

Apocalypse in Lampedusa. The Italian police try to contain the African hordes https://t.co/drJGG33zBu https://t.co/DfwFyF78A9 pic.twitter.com/8E557b9y9z

