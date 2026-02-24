«Ήθελα να φάω ταραμοσαλάτα μετά από χρόνια, αλλά κατέληξα στο νοσοκομείο» η Βίκυ Παγιατάκη για την περιπέτειά της

Η Βίκυ Παγιατάκη βρέθηκε στο νοσοκομείο έχοντας καταναλώσει ταραμοσαλάτα. Η αστρολόγος μοιράστηκε την είδηση, επισημαίνοντας πως δεν γνώριζε ότι είναι αλλεργική στον ταραμά, όταν αποφάσισε να καταναλώσει τη συγκεκριμένη τροφή. Έτσι, κατά τη διάρκεια του τριημέρου κατέληξε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Ωστόσο, σήμερα το πρωί (24 Φεβρουαρίου 2026) η Βίκυ Παγιατάκη επέστρεψε κανονικά στην εκπομπή «Buongiorno», στην οποία συμμετέχει.

«Ήθελα να φάω ταραμοσαλάτα μετά από χρόνια, αλλά κατέληξα στο νοσοκομείο. Ήμουν αλλεργική και σε αυτό. Επειδή τα χρόνια είναι πολλά και δεν τα υπολογίζω, εκεί την πάτησα. Νόμιζα ότι ακόμα είμαι πολύ νέα», ανέφερε η αστρολόγος, κάνοντας γνωστή την περιπέτειά της.

