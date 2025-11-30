Ηττα για τα κορίτσια της Ακαδημίας των Σπορ – Βράβευση Κουτρούλη

Η γυναικεία ομάδα χάντμπολ της Ακαδημίας των Σπορ επιστρέφει στην Πάτρα με την ήττα στο εκτός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο τον Λεωνίδα Αγίων Αναργύρων.

Ηττα για τα κορίτσια της Ακαδημίας των Σπορ - Βράβευση Κουτρούλη Η Βάσω Βουκελάτου βράβευσε, εκ μέρους της Ακαδημίας των Σπορ, τον Κίμωνα Κουτρούλη
30 Νοέ. 2025 18:55
Pelop News

Ανταγωνιστικές για ένα ημίχρονο ήταν οι παίκτριες της Ακαδημίας των Σπορ στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Λεωνίδα Αγίων Αναργύρων για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής. Στο β΄ ημίχρονο τα λάθη των φιλοξενούμενων οδήγησαν τον Λεωνίδα να φτάσει σε μια ασφαλή διαφορά και δίκαια στη νίκη (σκορ 41-27) που τον φέρνει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.
Διαιτητές: Ποδηματά-Στασινού. Δίλεπτες αποβολές: 3-3. Πέναλτι: 2/3-1/2. Τα 5λεπτα: 3-1, 7-3, 9-4, 11-7, 13-9, 18-12 (ημ.), 22-13, 25-16, 29-17, 34-19, 37-22, 41-27.
ΑΚΑΔΗΜΙΑ (Βασιλική Βουκελάτου): Παπαγιαννοπούλου, Τριανταφύλλου, Αποστολοπούλου, Ρούπα 1, Γρηγορία Γεωργίου, Ελευθερία Γεωργίου 3, Χριστοπούλου 1, Λιβάνη 1, Κουτελιέρη, Λούη 6, Χαμίτι 7, Τσαγκαράτου 8.
* Πριν από την έναρξη του αγώνα η Βάσω Βουκελάτου, εκπροσωπώντας την Ακαδημία των Σπορ, βράβευσε τον προπονητή του Λεωνίδα, Κίμωνα Κουτρούλη, για την πολυετή προσφορά του στο χάντμπολ.
* Η Ακαδημία των Σπορε υποδέχεται στις 13/12 τον Δία Μοσχάτου.

