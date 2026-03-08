Ηττα για τις γυναίκες της Ακαδημίας των Σπορ

Σε αντίθεση με τους άνδρες, η γυναικεία ομάδα χάντμπολ της Ακαδημίας των Σπορ έχασε από τον Λεωνίδα Αγίων Αναργύρων με 36-22.

Η πατρινή ομάδα δεν έφτανε που έπαιζε με αρκετές ελλείψεις η γυναικεία ομάδα της λόγω τραυματισμών (Παπαγιαννοπούλου, Χαμίτι) προστέθηκαν κατά την διάρκεια του αγώνα και των Τσινιά, Ρούπα και υποχρέωσαν την ομάδα της Πάτρας σε ήττα, από την πρωτοπόρο του βαθμολογικού πίνακα της Α2 Εθνικής κατηγορίας.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ (Βάσω Βουκελάτου): Παπαγιαννοπούλου, Τριανταφύλλου, Αποστολοπούλου 1, Μαραγκού, Ρούπα, Γρ. Γεωργίου 2, Ελ. Γεωργίου 3, Χριστοπούλου, Λούη 5, Χαμίτι, Τσαγκαράτου 9, Τσινιά, Ρώση, Πίκουλα, Παπανικολάου 2.

