Ηττα του ΟΠΑΘΑ από τον Ηρακλή και μένει ουραγός
Παρά την μεγάλη προσπάθεια που έκανε μέχρι το τέλος, σήμερα η ομάδα πόλο του ΟΠΑΘΑ έχασε εντός έδρας, με 13-11 από τον Ηρακλή για την 12η αγωνιστική της Α2 Εθνικής και παραμένει στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με αποτέλεσμα να κινδυνεύει με υποβιβασμό.
Η πατρινή ομάδα βρέθηκε να χάνει με 4-2 και 7-4, όμως έκανε αντεπίθεση στην τρίτη περίοδο και ισοφάρισε σε 9-9 στο τέλος του τρίτου 8λεπτου.
Ο «γηραιός» όμως μπήκε αποφασισμένος στην τελευταία περίοδο, πήρε εκ νέου προβάδισμα και έφτασε στη νίκη με το τελικό 13-11.
Τα 8λεπτα: 2-4,3-3, 4-2, 2-4.
ΟΠΑΘΑ (Χριστοφής): Αποστολίδης, Χ. Μπάρλος 4, Γκότσης 3, Πολλάτος 2, Μπιτσάκος 1, Καρράς 1.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News