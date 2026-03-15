Ηττα του ΟΠΑΘΑ από τον Ηρακλή και μένει ουραγός

Παρά την μεγάλη προσπάθεια που έκανε μέχρι το τέλος, σήμερα η ομάδα πόλο του ΟΠΑΘΑ έχασε εντός έδρας, με 13-11 από τον Ηρακλή για την 12η αγωνιστική της Α2 Εθνικής και παραμένει στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με αποτέλεσμα να κινδυνεύει με υποβιβασμό.

Η πατρινή ομάδα βρέθηκε να χάνει με 4-2 και 7-4, όμως έκανε αντεπίθεση στην τρίτη περίοδο και ισοφάρισε σε 9-9 στο τέλος του τρίτου 8λεπτου.

Ο «γηραιός» όμως μπήκε αποφασισμένος στην τελευταία περίοδο, πήρε εκ νέου προβάδισμα και έφτασε στη νίκη με το τελικό 13-11.

Τα 8λεπτα: 2-4,3-3, 4-2, 2-4.

ΟΠΑΘΑ (Χριστοφής): Αποστολίδης, Χ. Μπάρλος 4, Γκότσης 3, Πολλάτος 2, Μπιτσάκος 1, Καρράς 1.

