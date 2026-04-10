«Καμπανάκι» για ελλείψεις στα καύσιμα στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια ενόψει καλοκαιριού

Κίνδυνο εκτεταμένης έλλειψης καυσίμων αεροσκαφών στην Ευρώπη εντός τριών εβδομάδων επισημαίνει ο ευρωπαϊκός κλάδος αεροδρομίων, καλώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει άμεσα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η επάρκεια ενόψει της αυξημένης θερινής ταξιδιωτικής ζήτησης.

Σε επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ημερομηνία 9 Απριλίου, το Διεθνές Συμβούλιο Αεροδρομίων Ευρώπης (ACI) προειδοποιεί ότι ενδεχόμενη διαταραχή στην τροφοδοσία καυσίμων αεροσκαφών, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη αστάθεια στη Μέση Ανατολή, θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές συνέπειες για την ευρωπαϊκή οικονομία.

Σύμφωνα με στοιχεία του οργανισμού έως το 2019, η αεροπορική συνδεσιμότητα συμβάλλει ετησίως με 851 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ της Ευρώπης και υποστηρίζει περίπου 14 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, ενώ τα αεροδρόμια διακινούν το 26% της συνολικής αξίας των ευρωπαϊκών εξαγωγών.

Ο γενικός διευθυντής του ACI Europe, Ολιβιέ Γιανκόβετς, σημειώνει ότι σε πρόσφατη συνεδρίαση της ομάδας συντονισμού πετρελαίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαπιστώθηκε έλλειψη ενιαίας χαρτογράφησης και συστηματικής παρακολούθησης της παραγωγής και διαθεσιμότητας καυσίμων αεροσκαφών σε επίπεδο ΕΕ.

Σύμφωνα με το Reuters, ο οργανισμός ζητά από την Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλία για την αποτύπωση των υφιστάμενων και μελλοντικών αποθεμάτων καυσίμων σε σχέση με τη ζήτηση, τον εντοπισμό εναλλακτικών πηγών εισαγωγής, την αξιολόγηση κινδύνων για τη διακίνηση καυσίμων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τον έλεγχο των εμπορικών και στρατηγικών αποθεμάτων.

Οι τιμές των καυσίμων αεροσκαφών έχουν αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες εβδομάδες, φθάνοντας μεταξύ 150 και 200 δολαρίων ανά βαρέλι, γεγονός που επιβαρύνει σημαντικά τις αεροπορικές εταιρείες, δεδομένου ότι τα καύσιμα αποτελούν έως και το 25% του λειτουργικού κόστους τους.

Παράλληλα, ο ACI Europe εισηγείται σειρά άμεσων πολιτικών παρεμβάσεων, μεταξύ των οποίων η προσωρινή άρση περιορισμών στις εισαγωγές καυσίμων αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένων ρυθμίσεων που προβλέπονται στον νέο ευρωπαϊκό κανονισμό για το μεθάνιο, ο οποίος αναμένεται να τεθεί σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2027. Σύμφωνα με τον οργανισμό, το κανονιστικό πλαίσιο έχει ήδη λειτουργήσει αποτρεπτικά για προμηθευτές από τρίτες χώρες ως προς τη σύναψη συμβάσεων για το προσεχές καλοκαίρι.

