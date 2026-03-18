Καμπούλ: Εκατοντάδες νεκροί και τραυματίες από πλήγμα σε κέντρο απεξάρτησης

Βαρύ είναι το ανθρώπινο κόστος από το πλήγμα που έπληξε προχθές, Δευτέρα, κέντρο θεραπείας τοξικοεξαρτημένων στην Καμπούλ, με τις αφγανικές αρχές να ανεβάζουν τον απολογισμό σε 408 νεκρούς και 265 τραυματίες, χωρίς να αποκλείουν περαιτέρω αύξηση. Το χτύπημα αποδίδεται από την πλευρά των Ταλιμπάν στο Πακιστάν, το οποίο όμως αρνείται ότι έπληξε νοσοκομείο ή άλλο πολιτικό στόχο.

Η Norwegian Refugee Council (NRC), που μετέβη επιτόπου, έκανε λόγο για «εκατοντάδες νεκρούς και τραυματίες». Ο διευθυντής της οργάνωσης για το Αφγανιστάν, Τζάκοπο Καρίντι, ανέφερε ότι οι εικόνες στο σημείο ήταν φρικτές, με τμήματα της δομής να έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, πτώματα διαμελισμένα και κτίρια καμένα.

Την ίδια ώρα, νεότερη αποτίμηση από υπηρεσία του ΟΗΕ κάνει λόγο για 143 επιβεβαιωμένους νεκρούς, δείχνοντας ότι το ακριβές μέγεθος της τραγωδίας εξακολουθεί να αποσαφηνίζεται καθώς συνεχίζονται οι έρευνες στα ερείπια. Η διαφορά αυτή αποτυπώνει τη σύγχυση που επικρατεί στο πεδίο, όπου αρκετές σοροί παραμένουν αταυτοποίητες ή δεν έχουν ακόμη ανασυρθεί.

Δημοσιογράφοι του Reuters που βρέθηκαν στην περιοχή μετέδωσαν ότι οικογένειες και φίλοι εξακολουθούν να αναζητούν τους ανθρώπους τους, χωρίς να γνωρίζουν αν είναι νεκροί, τραυματίες ή έχουν μεταφερθεί αλλού. Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε ότι καπνός εξακολουθούσε να βγαίνει από τμήματα του συγκροτήματος ακόμη και περίπου 36 ώρες μετά το χτύπημα, ενώ οι πυροσβέστες προσπαθούσαν να σβήσουν μικρές εστίες φωτιάς.

Το Πακιστάν απορρίπτει την κατηγορία ότι βομβάρδισε το νοσοκομείο και επιμένει πως οι επιθέσεις του στην Καμπούλ και τη Νανγκαρχάρ στόχευσαν «στρατιωτικές εγκαταστάσεις και υποδομή στήριξης τρομοκρατών». Η Ισλαμαμπάντ υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε στόχευση πολιτικής δομής, ενώ οι Ταλιμπάν μιλούν για πλήγμα σε κέντρο αποκατάστασης που στεγαζόταν στον πρώην χώρο του Camp Phoenix.

Το περιστατικό θεωρείται ένα από τα πιο πολύνεκρα επεισόδια της πρόσφατης κλιμάκωσης ανάμεσα σε Αφγανιστάν και Πακιστάν, η οποία έχει ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες. Διεθνείς οργανισμοί, η ΕΕ και ο ΟΗΕ έχουν εκφράσει σοβαρή ανησυχία και ζητούν αποκλιμάκωση, ενώ η NRC κάλεσε όλες τις πλευρές να προστατεύσουν τους αμάχους και να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



