Και επίσημα η επιστροφή Γιατρά στον Προμηθέα, πρώτος τεχνικός ο Μπατής

Επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του Pelop.gr σχετικά με την επιστροφή Γιατρά ο οποίος ανακοινώθηκε σήμερα και επίσημα από την ΞΚΑΕ Προμηθέας η οποία παράλληλα έκανε γνωστό ότι ο Μάριος Μπατής αναλαμβάνει καθήκοντα πρώτου προπονητή.

Η ανακοίνωση αναφέρει: «Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επιστροφή του Μάκη Γιατρά. Μια εμβληματική προσωπικότητα για το μπάσκετ της Πάτρας, ένας άνθρωπος που έχει ταυτίσει το όνομά του με τον Προμηθέα, έχοντας οδηγήσει τον Σύλλογο σε τεράστιες επιτυχίες ως προπονητής, αναλαμβάνει χρέη τεχνικού διευθυντή, σε μια κρίσιμη περίοδο για την πορεία της ομάδας μας.

Κατόπιν εισήγησης του Μάκη Γιατρά, χρέη πρώτου προπονητή αναλαμβάνει ο Μάριος Μπατής, που μέχρι πρότινος είχε ρόλο assistant coach στους “πορτοκαλί”.

Επίσης στον Προμηθέα επιστρέφει και ο Βαγγέλης Σπυρίδης, ο οποίος θα ενταχθεί στο τεχνικό επιτελείο, ως βοηθός προπονητή, πλαισιώνοντας τους Νίκο Αρβανίτη και Κώστα Ντούβα. Ο Βαγγέλης Σπυρίδης είχε περάσει ξανά από τον Προμηθέα τη σεζόν 2022-23, πρώτα στο πλάι του Μάκη Γιατρά και εν συνεχεία του Γιάννη Χριστόπουλου».

