Καιρός (21/10/2025): Βροχές και καταιγίδες, που θα υπάρξουν έντονα φαινόμενα

Και σήμερα (21/10/2025) μεγάλη αστάθεια αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός, με τοπικές βροχές και καταιγίδες να πλήττουν κυρίως τις νότιες και ανατολικές περιοχές της χώρας. Στην Αττική, οι βροχές αναμένονται κυρίως τις πρωινές ώρες, ενώ οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα είναι βορειοανατολικοί, 3 με 4 μποφόρ.

Από αύριο, Τετάρτη 22 Οκτωβρίου, αναμένεται νέο κύμα κακοκαιρίας που θα επηρεάσει αρχικά τη δυτική και βόρεια Ελλάδα, με έντονα φαινόμενα. Ο καιρός θα είναι γενικά άστατος, με βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές, ενώ το κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να υποχωρήσει το βράδυ της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η θερμοκρασία θα αυξηθεί από το Σάββατο 25 Οκτωβρίου, με τον υδράργυρο να φτάνει σε κάποιες περιοχές έως και τους 28 βαθμούς Κελσίου, με τάση για περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας μέχρι το τέλος του μήνα. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για μια νέα διαταραχή του καιρού γύρω στις 27-28 Οκτωβρίου.

Σημαντικές βροχοπτώσεις χθες στα νότια τμήματα της χώρας

Σημαντικές βροχοπτώσεις σημειώθηκαν στα νότια τμήματα της χώρας τη Δευτέρα 20/10. Σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το μεγαλύτερο ύψος βροχής έως τις 18:00 καταγράφηκε στο Ψάθι Μεγαλόπολης και ήταν ίσο με 67.2 χιλιοστά. Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζονται η κατανομή της βροχόπτωσης σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη. Από τις επιπλέον πληροφορίες που παρέχονται στην εικόνα προκύπτει ότι βροχόπτωση με ύψος μεγαλύτερο του 1 χιλιοστού καταγράφηκε στους 203 από τους 542 ενεργούς μετεωρολογικούς σταθμούς (ποσοστό ~ 37%).

Ο καιρός σήμερα

Aναμένονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Πελοπόννησο, στην Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο και στην Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν σποραδικές και πρόσκαιρες βροχές. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στα νότια και δυτικά θα είναι αυξημένες.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 6 έως 17 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 7 έως 20, στη Θεσσαλία από 13 έως 20, στην Ήπειρο από 10 έως 21, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 13 έως 22, στα νησιά του Ιονίου από 13 έως 21, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 13 έως 21, στις Κυκλάδες από 17 έως 26, στα Δωδεκάνησα από 17 έως 25 και στην Κρήτη από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Εξαίρεση αποτελεί η περιοχή των Δωδεκανήσων όπου οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, όμως σταδιακά και από βόρεια προς νότια θα γίνουν νότιοι 2 έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις ενώ βροχοπτώσεις θα σημειωθούν έως το πρωί. Στη συνέχεια η πιθανότητα εκδήλωσης πρόσκαιρων, ασθενών βροχοπτώσεων κατά τόπους είναι μικρή. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως σταδιακά έως το απόγευμα θα γίνουν νότιοι ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις με μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχοπτώσεων κατά τόπους. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές έως νότιες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 15 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στα ηπειρωτικά, μέχρι το απόγευμα. Στη νότια Πελοπόννησο αναμένονται σποραδικές καταιγίδες τις πρωινές ώρες. Το βράδυ οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το βράδυ στο Ιόνιο θα στραφούν σε νότιους-νοτιοανατολικούς ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς, ενώ στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι χαμηλότερη.

Αττική

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το μεσημέρι, κυρίως στα νότια, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι-βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη

Αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί-νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς.

Μακεδονία – Θράκη

Στη Θράκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες από το απόγευμα θα πυκνώσουν. Στη Μακεδονία αναμένονται αυξημένες νεφώσεις και ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως στη δυτική και κεντρική περιοχή μέχρι το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά το πρωί θα φτάσουν έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς, με 3-4 βαθμούς χαμηλότερες τιμές στη δυτική Μακεδονία.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες το πρωί στην ανατολική Πελοπόννησο. Το απόγευμα ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Στις Κυκλάδες αναμένονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, πιθανώς έως το μεσημέρι τοπικά ισχυρές. Στην Κρήτη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά το πρωί. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα νότια νοτιοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει από 18 έως 27 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Από το απόγευμα καταιγίδες αναμένονται και στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί-βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στα νότια νότιοι-νοτιοανατολικοί ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου

Στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές που από το μεσημέρι θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Ιόνιο και από το απόγευμα στο Αιγαίο 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 21 με 23 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου

Στα δυτικά, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με εξασθένηση στα δυτικά από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες και ασθενείς τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου

Στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αγαίο 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα.

Ο καιρός το Σάββατο 25 Οκτωβρίου

Στη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα με πιθανότητα λίγων τοπικών βροχών στο ανατολικό Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες παροδικές νεφώσεις. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές-νοτιοδυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

