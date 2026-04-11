Καιρός: Ανάσταση χωρίς ομπρέλες – Με τι καιρό θα ψήσουμε τον οβελία, η πρόγνωση για την Πάτρα

Χωρίς βροχές αναμένεται να γίνει η Ανάσταση στις περισσότερες περιοχές της χώρας, παρά την αστάθεια που θα παρουσιάσει ο καιρός τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες του Μεγάλου Σαββάτου, ενώ την Κυριακή του Πάσχα η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και οι συνθήκες θα είναι συνολικά πιο ήπιες.

Το σκηνικό του καιρού σήμερα, Μεγάλο Σάββατο, θα είναι πιο άστατο κυρίως στη βόρεια και ανατολική Ελλάδα. Σύμφωνα με την πρόγνωση, αυξημένες νεφώσεις θα αναπτυχθούν σε αρκετές περιοχές, ενώ τοπικές βροχές και πρόσκαιροι όμβροι θα σημειωθούν αρχικά στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και στη συνέχεια στη Θράκη και κατά τόπους στη δυτική Μακεδονία.

Από τις μεσημβρινές ώρες και μετά, ασθενή φαινόμενα αναμένονται και στη Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην ανατολική Πελοπόννησο, κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα οι νεφώσεις θα είναι κατά διαστήματα αυξημένες, χωρίς όμως να λείπουν οι πρόσκαιροι όμβροι σε ηπειρωτικές ορεινές περιοχές και στην Κρήτη.

Στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης δεν αποκλείονται και λίγα χιόνια, στοιχείο που δείχνει ότι η αστάθεια θα επιμείνει κυρίως στα βόρεια τμήματα της χώρας.

Όσον αφορά τον καιρό στην Πάτρα σήμερα, Σάββατο 11 Απριλίου, ο καιρός αναμένεται αίθριος, με κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας τις νεφώσεις που θα ξεκινήσουν από το πρωί και θα διαρκέσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ΒορειοΔυτικοί έως 3 Μποφόρ. Το ποσοστό της υγρασίας δεν θα ξεπεράσει το 76%.

Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού για την Πάτρα

Ανάλογος θα είναι και ο καιρός στην Πάτρα την Κυριακή του Πάσχα, με τις νεφώσεις να συνεχίζουν ενώ αναμένεται μικρή άνοδος στη θερμοκρασία καθώς αυτή θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ΒορειοΔυτικοί έως 3 Μποφόρ ενώ το ποσοστό της υγρασίας θα ξεπεράσει το 80%.

Πού θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα

Η μεγαλύτερη επιβάρυνση στο σκηνικό του καιρού εντοπίζεται στις εξής περιοχές:

Kεντρική Μακεδονία

Aνατολική Μακεδονία

Θράκη

Δυτική Μακεδονία

Θεσσαλία

Ανατολική Στερεά

Εύβοια

Ανατολική Πελοπόννησος

Στις περιοχές αυτές ο καιρός θα έχει περισσότερες εναλλαγές μέσα στη μέρα, με τοπικές βροχές ή και πρόσκαιρες καταιγίδες, χωρίς όμως τα φαινόμενα να έχουν μεγάλη διάρκεια μέχρι το βράδυ.

Αναλυτικά ο καιρός σε όλη την Ελλάδα

Αττική

Λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν κατά τόπους, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά, όπου υπάρχει πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών ή πρόσκαιρων καταιγίδων.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας και σταδιακή βελτίωση από αργά το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα είναι ανατολικοί – νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ πρόσκαιρα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα στραφούν σε νότιους – νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Αυξημένες νεφώσεις με κατά διαστήματα τοπικές βροχές ή καταιγίδες, αρχικά στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Από αργά το απόγευμα αναμένεται βελτίωση στη Θράκη και σταδιακά και στις υπόλοιπες περιοχές. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα κυμανθεί από 4 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές από 6 έως 15 και τοπικά 16 βαθμούς.

Νησιά Ιονίου, Ηπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων καταιγίδων στα ορεινά, κυρίως της Ηπείρου. Από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί και θα καταστεί γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές ή πρόσκαιρες καταιγίδες από το μεσημέρι, κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 17 με 18 βαθμούς και τοπικά στα νότια έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Στις Κυκλάδες προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Στην Κρήτη θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις, που κατά τόπους θα αυξηθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα πρόσκαιρων καταιγίδων στα ορεινά.

Οι άνεμοι στις Κυκλάδες θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις και στην Κρήτη, κυρίως στα δυτικά και νότια, από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17 με 18 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη τοπικά θα φτάσει τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με βελτίωση από αργά το απόγευμα και γενικά αίθριο καιρό στη συνέχεια.

Οι άνεμοι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα Δωδεκάνησα θα είναι βόρειοι – βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Βελτίωση του καιρού το βράδυ της Ανάστασης

Η εικόνα αλλάζει αισθητά όσο πλησιάζουμε προς το βράδυ. Τα φαινόμενα σταδιακά εξασθενούν και στις περισσότερες περιοχές σταματούν, κάτι που σημαίνει ότι η Ανάσταση αναμένεται να γίνει χωρίς βροχές.

Αυτό είναι το βασικό στοιχείο της πρόγνωσης για το φετινό Πάσχα: το Μεγάλο Σάββατο θα έχει διαστήματα αστάθειας, όμως η νύχτα της Ανάστασης δεν δείχνει να φέρνει ιδιαίτερα προβλήματα. Ο καιρός θα είναι πιο ήπιος, αν και η αίσθηση της ψύχρας θα παραμείνει κυρίως στα βόρεια και βορειοανατολικά.

Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα Δωδεκάνησα θα φτάσουν τοπικά τα 5 μποφόρ. Στα δυτικά θα επικρατήσουν νότιοι άνεμοι 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βορειοανατολικά θα φτάσει έως τους 13 με 14 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα κυμανθεί από 15 έως 18 βαθμούς και τοπικά σε ηπειρωτικά, Κρήτη και Δωδεκάνησα έως 19 με 20 βαθμούς.

Πώς θα κινηθεί ο καιρός την Κυριακή του Πάσχα

Η Κυριακή του Πάσχα φέρνει πιο ανοιξιάτικο σκηνικό σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, στις Σποράδες και στην Εύβοια θα υπάρχουν νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές ή σύντομους όμβρους τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις που από το απόγευμα και από τα δυτικά θα πυκνώσουν σταδιακά. Η εικόνα, πάντως, θα είναι σαφώς καλύτερη σε σχέση με το Μεγάλο Σάββατο, με τις περισσότερες περιοχές να ευνοούνται για τις μετακινήσεις και το πασχαλινό τραπέζι.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στα βορειοανατολικά θα φτάσει τους 15 με 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 19 και τοπικά στα δυτικά και τα νότια τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Τι δείχνει συνολικά η πρόγνωση για το Πάσχα

Η συνολική εικόνα του καιρού δείχνει ότι το Μεγάλο Σάββατο θα έχει περάσματα αστάθειας, κυρίως στη βόρεια και ανατολική Ελλάδα, όμως η βελτίωση από το απόγευμα και μετά αλλάζει το σκηνικό για τη νύχτα της Ανάστασης. Η Κυριακή του Πάσχα αναμένεται πιο ήπια, με καλύτερες θερμοκρασίες και χωρίς γενικευμένα φαινόμενα.

Με λίγα λόγια, όσοι σχεδιάζουν να μετακινηθούν, να βγουν το βράδυ της Ανάστασης ή να περάσουν την Κυριακή σε εξωτερικούς χώρους, φαίνεται πως θα βρουν απέναντί τους έναν καιρό πιο φιλικό από ό,τι έδειχνε η αστάθεια του Σαββάτου τις πρώτες ώρες της ημέρας.

