Καιρός αύριο Κυριακή 8/2: Βροχές, καταιγίδες και μικρή πτώση θερμοκρασίας – Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού προβλέπεται για την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, με κύρια χαρακτηριστικά τις αυξημένες νεφώσεις, τις τοπικές βροχές και τη μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Τα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τα δυτικά, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και περιοχές του Ανατολικού Αιγαίου, όπου δεν αποκλείονται και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα οι νεφώσεις θα είναι κατά διαστήματα αυξημένες, ιδιαίτερα στα κεντρικά και βόρεια έως το απόγευμα, με πιθανότητα τοπικών βροχών. Παράλληλα, πρόσκαιρες χιονοπτώσεις προβλέπονται σε ορεινές περιοχές της δυτικής και βόρειας Ελλάδας.

Η ορατότητα νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά από δυτικές και βορειοδυτικές διευθύνσεις, φτάνοντας τα 4 έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τους 16-18 βαθμούς στα δυτικά και βόρεια και έως 18-20 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές.

Στην Αττική προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις τις πρώτες πρωινές ώρες με πιθανότητα ασθενών βροχών, ενώ από τα προμεσημβρινά ο καιρός θα βελτιωθεί, με διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου από 10 έως 18-19 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες έως το μεσημέρι, με σταδιακή βελτίωση στη συνέχεια. Ωστόσο, προς το βράδυ οι νεφώσεις αναμένεται να αυξηθούν εκ νέου, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 7 και 15 βαθμών Κελσίου.

