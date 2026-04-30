Καιρός: Μας τα χαλάει την Πρωτομαγιά, που θα έχουμε βροχές και καταιγίδες

Αρχικά στα κεντρικά και τα βόρεια και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση

Καιρός: Μας τα χαλάει την Πρωτομαγιά, που θα έχουμε βροχές και καταιγίδες
30 Απρ. 2026 19:21
Μας τα χαλάει ο καιρός την Πρωτομαγιά, καθώς θα έχουμε πτώση της θερμοκρασίας και ενισχυμένους βοριάδες. Μάλιστα έτσι θα κυλήσει ο καιρός μέχρι την Τρίτη 5 Μαΐου, ενώ στα μέσα της επόμενης εβδομάδας αναμένεται σταδιακή βελτίωση και άνοδος της θερμοκρασίας.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά, αύριο Παρασκευή 1 Μαΐου 2026 αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αρχικά στα κεντρικά και τα βόρεια και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα.

Τοπικές χιονοπτώσεις αναμένονται στα ηπειρωτικά ορεινά, ενώ οι βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν στο Αιγαίο τα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση.

Το Σάββατο 2 Μαΐου 2026 ο καιρός παραμένει άστατος κυρίως στα κεντρικά, ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, με χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες και ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο.

Την Κυριακή 3 Μαΐου 2026 τα φαινόμενα περιορίζονται κυρίως στα ανατολικά και το Αιγαίο, με σταδιακή βελτίωση από το βράδυ.

Από τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός γίνεται γενικά αίθριος, με λίγες απογευματινές νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι εξασθενούν και η θερμοκρασία ανεβαίνει σταδιακά σε όλη τη χώρα.

Πού αναμένονται βροχές
Από πλευράς υετού ενδεικτικά η Παρασκευή 1η Μαΐου είναι η πιο ενδιαφέρουσα ημέρα, κυρίως για Θεσσαλονίκη, Τρίπολη, Λάρισα και Αλεξανδρούπολη. Το Σάββατο τα φαινόμενα υποχωρούν στις περισσότερες περιοχές, με εξαίρεση κάποια υπολείμματα κυρίως στη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο. Την Κυριακή ξεχωρίζει το Ηράκλειο, όπου το σήμα υετού είναι αυξημένο, ενώ από τη Δευτέρα η εικόνα βελτιώνεται σχεδόν παντού και αρχίζει η θερμοκρασιακή ανάκαμψη.

Εντυπωσιακή άνοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία μετά τις 8–9 Μαΐου.

