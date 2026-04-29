Καιρός: Με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας μας αποχαιρετά ο Απρίλιος, η πρόγνωση για την Πάτρα

Η μεταβολή θα ξεκινήσει από τα βόρεια και θα επεκταθεί στην κεντρική χώρα

29 Απρ. 2026 19:16
Pelop News

Σταδιακή επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός αύριο, Πέμπτη 30 Απριλίου, με κύρια χαρακτηριστικά την αισθητή κάμψη του υδραργύρου, τις τοπικές βροχοπτώσεις και την επικράτηση ενισχυμένων βορείων ανέμων. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), το κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει αρχικά τη Βόρεια Ελλάδα και στη συνέχεια τα κεντρικά ηπειρωτικά τμήματα.

Από τις πρώτες μεσημβρινές ώρες, νεφώσεις που θα συνοδεύονται από τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στη Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ αργότερα τα φαινόμενα θα επεκταθούν στη Θεσσαλία, την κεντρική Στερεά και το βόρειο Αιγαίο. Μάλιστα, τις βραδινές ώρες δεν αποκλείεται να σημειωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά των βόρειων γεωγραφικών διαμερισμάτων. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά περιόδους θα είναι πιο πυκνές.

Οι άνεμοι, που αρχικά θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς, θα στραφούν βαθμιαία από το μεσημέρι σε βορείων διευθύνσεων. Στο βόρειο Αιγαίο η έντασή τους αναμένεται να φτάσει τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα βόρεια όπου δεν θα ξεπεράσει τους 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη επικράτεια θα κυμανθεί μεταξύ 22 και 25 βαθμών.

Η πρόγνωση για Αττική, Θεσσαλονίκη και Πάτρα

  • Αττική: Προβλέπονται λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί 3-4 μποφόρ, στρεφόμενοι το βράδυ σε βορειοανατολικούς έως 5 μποφόρ στα ανατολικά. Ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

  • Θεσσαλονίκη: Αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές, οι οποίες θα ενταθούν τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν στα 4 με 6 μποφόρ από βόρειες διευθύνσεις, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

  • Πάτρα: Προβλέπονται νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 21°C και την ελάχιστη τους 14°C. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί3-4 μποφόρ, η υγρασία θα βρίσκεται στο 45%, ενώ η πιθανότητα βροχόπτωσης είναι χαμηλή, στο 10%.

Στην υπόλοιπη χώρα

Στη Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα ενδέχεται να συνοδεύονται από μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στη δυτική Μακεδονία οι ελάχιστες τιμές θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερες από την υπόλοιπη περιοχή. Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και την Πελοπόννησο οι βροχές θα περιοριστούν κυρίως στα βόρεια τμήματα. Στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη ο καιρός θα παραμείνει ηπιότερος, με την ενίσχυση των ανέμων να αναμένεται από τις βραδινές ώρες.

