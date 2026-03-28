Καιρός: Μικρή ανάσα την Κυριακή πριν τη νέα επιδείνωση με βροχές, καταιγίδες και θερμοκρασία έως 17 βαθμούς

Με σχετικά ήπιο καιρό θα κυλήσει η Κυριακή 29 Μαρτίου σε μεγάλο μέρος της χώρας, με τη μεταβολή που έχει προηγηθεί να υποχωρεί προσωρινά και τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές. Η ΕΜΥ προβλέπει λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα αυξηθούν έως το απόγευμα, δίνοντας τοπικές βροχές, χωρίς ωστόσο να διαμορφώνεται γενικευμένο σκηνικό έντονων φαινομένων στις περισσότερες περιοχές.

Πιο άστατος θα είναι ο καιρός στο Ιόνιο, στα δυτικά παράκτια και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, όπου αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα ηπειρωτικά ορεινά προβλέπονται λίγα χιόνια, ενώ νωρίς το πρωί δεν αποκλείεται να σημειωθεί παγετός κατά τόπους στο εσωτερικό της βορειοδυτικής ηπειρωτικής χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές και βορειοδυτικές διευθύνσεις, φτάνοντας τα 4 με 6 μποφόρ και τοπικά στην Κρήτη έως και τα 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα ανέβει ελαφρά και στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει έως τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε τοπικό επίπεδο μπορεί να κινηθεί και λίγο υψηλότερα, όπως δείχνουν και οι νεότερες προγνώσεις για Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις, που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν πρόσκαιρα, με πιθανότητα τοπικών βροχών. Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί 3 έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 17 βαθμούς Κελσίου, με τη γενική εικόνα να παραμένει σαφώς καλύτερη σε σχέση με τις πιο άστατες ημέρες που προηγήθηκαν.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κινηθεί από 5 έως 17 βαθμούς, ενώ τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι η μέγιστη μπορεί να φτάσει ακόμη και τους 18 βαθμούς.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις, αυξημένες αρχικά στα ανατολικά και αργότερα μέσα στην ημέρα και στις υπόλοιπες περιοχές. Τοπικές βροχές αναμένονται κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας θα σημειωθούν λίγες χιονοπτώσεις. Στη δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία θα παραμείνει αισθητά χαμηλότερη.

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, οι νεφώσεις θα είναι κατά διαστήματα αυξημένες έως το απόγευμα. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται κυρίως στο Ιόνιο και στα παράκτια τις πρωινές ώρες, ενώ στα υπόλοιπα τμήματα τα φαινόμενα θα είναι πιο περιορισμένα και θα εντοπίζονται κυρίως στα ορεινά.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο, οι νεφώσεις θα αυξηθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, δίνοντας κατά τόπους βροχές, ενώ λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά. Παρόμοια εικόνα θα παρουσιάσουν και οι Κυκλάδες με την Κρήτη, όπου οι βροχές θα είναι τοπικές, αλλά στην Κρήτη οι άνεμοι θα παραμείνουν ισχυρότεροι.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, οι νεφώσεις θα είναι πιο πυκνές μέχρι το απόγευμα, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Εκεί θα εντοπίζεται και ένα από τα πιο άστατα τμήματα της χώρας για την Κυριακή, αν και χωρίς εικόνα γενικευμένης κακοκαιρίας σε όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Συνολικά, η Κυριακή θα λειτουργήσει ως μια μικρή «ανάσα» στο καιρικό σκηνικό, με πιο ήπιες συνθήκες στις περισσότερες περιοχές, αλλά χωρίς να λείπουν οι τοπικές βροχές, οι καταιγίδες σε θαλάσσια και νησιωτικά τμήματα και οι χειμωνιάτικες πινελιές στα ορεινά.

