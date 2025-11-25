Νέο κύμα σφοδρής κακοκαιρίας από σήμερα, πού θα χτυπήσουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες, η πρόγνωση για την Πάτρα

Νέα ραγδαία επιδείνωση του καιρού ξεκινά από τις πρωινές ώρες της Τρίτης 25 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ). Τα έντονα φαινόμενα θα διαρκέσουν τουλάχιστον μέχρι το Σαββατοκύριακο, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι μεγάλες ποσότητες βροχής θα πέσουν σε περιοχές που έχουν ήδη υποστεί σοβαρές καταστροφές τις προηγούμενες ημέρες.

Από σήμερα Τρίτη, ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες εκδηλώνονται αρχικά στο βόρειο Ιόνιο, τη δυτική και νότια Ελλάδα και τμήματα του Αιγαίου. Α late tonight και ιδίως από την Τετάρτη, το κύμα κακοκαιρίας θα επεκταθεί σε ολόκληρη τη δυτική χώρα, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο, ενώ τα φαινόμενα θα ενταθούν σημαντικά στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή η κακοκαιρία θα κορυφωθεί, με θυελλώδεις νοτιάδες που θα φτάνουν τα 8 μποφόρ και πολύ μεγάλους όγκους νερού σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τα ισχυρότερα φαινόμενα θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Αιγαίου. Τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται και στην Αττική από το βράδυ της Τετάρτης έως και την Παρασκευή.

Η βελτίωση του καιρού θα ξεκινήσει από τα δυτικά το Σάββατο και θα γενικευτεί σε ολόκληρη τη χώρα την Κυριακή.

Ο καιρός σήμερα

Από τις πρωινές ώρες της Τρίτης 25 Νοεμβρίου 2025 ο καιρός παρουσιάζει σημαντική επιδείνωση στα δυτικά τμήματα της χώρας, σύμφωνα με την τελευταία πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Ισχυρές βροχές και σποραδικές καταιγίδες πλήττουν ήδη το βόρειο Ιόνιο, με τα εντονότερα φαινόμενα να εντοπίζονται στην περιοχή της Κέρκυρας, των Διαπόντιων νήσων και των Παξών, καθώς και στις παραθαλάσσιες ζώνες της Ηπείρου. Στην υπόλοιπη δυτική Ελλάδα σημειώνονται βροχές μικρότερης έντασης.

Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας επικρατούν αρχικά λίγες νεφώσεις που βαθμιαία αυξάνονται. Τοπικές βροχές αναμένονται από το απόγευμα στις Κυκλάδες και την Κρήτη, από το βράδυ στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και κατά τη διάρκεια της νύχτας στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη. Μικρής έκτασης βροχοπτώσεις σημειώνονται ήδη στην ανατολική Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 3-5 μποφόρ, που βαθμιαία θα ενισχυθούν στα 6 και στο Ιόνιο τοπικά στα 7 μποφόρ. Μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο διατηρούνται δυτικοί-βορειοδυτικοί άνεμοι 4-5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σημειώνει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί στα βόρεια ηπειρωτικά από 8 έως 18 βαθμούς, στις υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές από 10 έως 21 βαθμούς και στη νότια νησιωτική χώρα έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά ανά περιοχή:

Αττική : Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Άνεμοι νοτιοδυτικοί 3-5 και από το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία 14-20°C.

: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Άνεμοι νοτιοδυτικοί 3-5 και από το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία 14-20°C. Θεσσαλονίκη : Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Άνεμοι μεταβλητοί 3-4 μποφόρ. Θερμοκρασία 8-17°C.

: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Άνεμοι μεταβλητοί 3-4 μποφόρ. Θερμοκρασία 8-17°C. Οσον αφορά την Πάτρα , ο καιρός προβλέπεται συννεφιασμένος και βροχερός, με τη θερμοκρασία έως 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση έως 4 μποφόρ. Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού για την Πάτρα

Μακεδονία – Θράκη : Τοπικές βροχές από τη νύχτα στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη. Άνεμοι νοτίων διευθύνσεων έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία 8-18°C.

: Τοπικές βροχές από τη νύχτα στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη. Άνεμοι νοτίων διευθύνσεων έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία 8-18°C. Ιόνιο – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος : Βροχές και καταιγίδες, ισχυρές στο βόρειο Ιόνιο και παραθαλάσσια Ήπειρο. Άνεμοι νοτίοι 6-7 μποφόρ.

: Βροχές και καταιγίδες, ισχυρές στο βόρειο Ιόνιο και παραθαλάσσια Ήπειρο. Άνεμοι νοτίοι 6-7 μποφόρ. Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος : Τοπικές βροχές στην ανατολική Πελοπόννησο. Άνεμοι νοτιοδυτικοί έως 6 μποφόρ.

: Τοπικές βροχές στην ανατολική Πελοπόννησο. Άνεμοι νοτιοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Κυκλάδες – Κρήτη : Βροχές από το απόγευμα. Άνεμοι νοτιοδυτικοί 4-6 μποφόρ. Θερμοκρασία 15-22°C.

: Βροχές από το απόγευμα. Άνεμοι νοτιοδυτικοί 4-6 μποφόρ. Θερμοκρασία 15-22°C. Νησιά ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Τοπικές βροχές από το βράδυ. Άνεμοι 4-6 μποφόρ.

Συστάσεις από την Πολιτική Προστασία

Η Πολιτική Προστασία βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα και συντονίζει τις ενέργειες με τις περιφερειακές και δημοτικές αρχές. Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να αποφεύγουν περιοχές με χειμάρρους και να ενημερώνονται συνεχώς από τις επίσημες ανακοινώσεις της ΕΜΥ και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι:

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο:

Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο:

Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Για πληροφορίες αναφορικά με την προστασία από έντονα καιρικά φαινόμενα μπορείτε να ανατρέχετε στην ιστοσελίδα και στους επίσημους λογαριασμούς του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Facebook και στο Twitter.

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr.

