Καιρός: Πως θα κινηθεί τις επόμενες ώρες η κακοκαιρία – Ηρεμη νύχτα στην Αχαΐα

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία στη Δυτική Ελλάδα, με τις μετεωρολογικές προβλέψεις να υποδεικνύουν συνέχιση των φαινομένων έως απόψε το βράδυ. Η κλιμάκωση των καιρικών συνθηκών οδήγησε την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) να αναβαθμίσει το Εκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης καιρού σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων χθες το απόγευμα.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, η ένταση της κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει ιδιαίτερα ορισμένες περιοχές, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να πρέπει να λάβουν μέτρα προφύλαξης. Η κακοκαιρία χαρακτηρίζεται από ισχυρές βροχοπτώσεις και ανέμους, φαινόμενα που μπορούν να προκαλέσουν πλημμύρες και κατολισθήσεις, σύμφωνα με τους ειδικούς. Στόχος των τοπικών αρχών είναι να περιορίσουν τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στους πολίτες και τις υποδομές.

Ωστόσο, μέχρι το πρωί της Κυριακής δεν καταγράφηκε κάποιο ακραίο καιρικό φαινόμενο καθώς στις περισσότερες περιοχές είτε σημειώθηκε κάποια ολιγόλεπτη καταιγίδα, είτε ψιχάλιζε κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων αναβάθμισε η ΕΜΥ το δελτίο επιδείνωσης του καιρού σχετικά με το βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία, το οποίο κινούμενο ανατολικά φέρνει βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά τμήματα της Ελλάδας.

Πιο συγκεκριμένα το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ αναφέρει:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28-9-2025), στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία, τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία) και τις νότιες περιοχές της Ηπείρου (νομοί Άρτας και Πρέβεζας).

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του Ιονίου (Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Ιθάκη και Λευκάδα), Δυτική Στερεά, Νότια και Δυτική Πελοπόννησο, ενώ βαθμιαία από τις πρωινές ώρες της Κυριακής 28/09 θα εξασθενήσουν και θα κινηθούν ανατολικά επηρεάζοντας τοπικά τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα.

Στην παρακάτω Ομάδα Χαρτών παρουσιάζεται το εκτιμώμενο ύψος βροχής για επιλεγμένα τρίωρα, από τις βραδινές ώρες του Σαββάτου 27/09 έως τις μεσημεριανές ώρες της Κυριακής 28/09/2025, όπως υπολογίστηκε από το αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, ενώ επισημαίνονται οι περιοχές που αναμένονται τα έντονα φαινόμενα.

Το εκτιμώμενο ύψος βροχής για τις βραδινές ώρες του Σαββάτου 27/09 (21:00-00:00) (πάνω), τις πρωινές (06:00-09:00) (μέση) και μεσημεριανές ώρες (12:00-15:00) (κάτω) της Κυριακής 28/09/2025, όπως υπολογίστηκε από το αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr. Επισημαίνονται οι περιοχές που αναμένονται τα έντονα φαινόμενα.

Χθες το απόγευμα, εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους των νησιών του Ιονίου.

Αναλυτικότερα, το μήνυμα προειδοποιούσε τους κατοίκους των νησιών του Ιονίου, αλλά και της Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας Άρτας και Πρέβεζας για τις ισχυρές βροχοπτώσεις που αναμένονται στις περιοχές.

«Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», έγραφε, μεταξύ άλλων το μήνυμα.

Για επικίνδυνη κακοκαιρία από χθες το απόγευμα για τη δυτική Ελλάδα είχε προειδοποιήσει και ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, με τον μετεωρολόγο του OPEN να τονίζει πως η κακοκαιρία θα προσπαθήσει σήμερα αλλά και τη Δευτέρα να μετατοπιστεί ανατολικότερα και νοτιότερα με σαφώς όμως μικρότερη ένταση.

Από την πλευρά του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του ανέφερε πως «επιμένουν τα προγνωστικά στοιχεία για ισχυρές καταιγίδες και μεγάλα ύψη βροχής στη νοτιοδυτική Ελλάδα. Ξεκινούν τα ξημερώματα της Κυριακής μέχρι αργά το απόγευμα με διαδικασία ΟΝ-OFF. Το σύστημα παρουσιάζει εμμονή στις περιοχές αυτές γι΄ αυτό έχουμε σήμα ακόμα και για 100 τόνους νερό ανά στρέμμα».

Ο καιρός σήμερα

Προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές ή καταιγίδες στα ηπειρωτικά, στο Ιόνιο και πιθανόν στο Βόρειο Αιγαίο. Τα φαινόμενα τις πρωινές ώρες σε Δυτική και Νότια Πελοπόννησο, νησιά του Ιονίου (Λευκάδα, Ιθάκη, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο) και Δυτική Στερεά, θα είναι κατά τόπους έντονα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 8 έως 21 βαθμούς), 15 έως 25 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 15 έως 27 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 17 έως 24 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 16 έως 25 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση, ενώ στο Ιόνιο από ανατολικές-νοτιοανατολικές διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ.

Λίγες νεφώσεις, βαθμιαία πυκνότερες περιμένουμε την Κυριακή στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες μέτριοι 5 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση

Νεφώσεις περιμένουμε την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ.

Ο καιρός τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με σποραδικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και τα νότια και βαθμιαία και στην υπόλοιπη χώρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Δεν θα ξεπεράσει στις περισσότερες περιοχές τους 21 με 23 βαθμούς και μόνο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου

Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές μέχρι το βράδυ. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά θαλάσσια – παραθαλάσσια, θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση.

Ο καιρός την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου

Νεφώσεις οι οποίες γρήγορα από τα δυτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα. Εξαιρούνται η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα στα οποία οι νεφώσεις θα είναι παροδικά αυξημένες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και σταδιακά θα στραφούν σε βορειοδυτικους 5 με 7 μποφόρ. Στα ανατολικά οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στο βόρειο Αιγαίο βορειοανατολικοί 6 μποφόρ με σταδιακή ενίσχυση σε νότιους νοτιοανατολικούς 5 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο σε ανατολικούς βορειοανατολικούς 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα βόρεια.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



