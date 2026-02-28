Καισαριανή 1944: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά των ιστορικών φωτογραφιών – Επιστρέφουν στην Αθήνα, η δήλωση της Λίνας Μενδώνη

Έπειτα από έντονες αντιδράσεις και διπλωματικές κινήσεις, οι 262 φωτογραφίες–ντοκουμέντα από την εκτέλεση των «200» στην Καισαριανή επιστρέφουν στην Ελλάδα. Η διαδικασία απευθείας εξαγοράς της χαρακτηρισμένης συλλογής νεότερων μνημείων από το Υπουργείο Πολιτισμού ολοκληρώθηκε με την αρμόδια προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς να επιστρέφει σήμερα στην Αθήνα.

Οι εξελίξεις πυροδοτήθηκαν όταν έγινε γνωστό ότι ο Βέλγος συλλέκτης Τιμ ντε Κράνε σχεδίαζε να δημοπρατήσει τη συλλογή στο διαδίκτυο. Ακολούθησαν πολύωρες διαπραγματεύσεις –διάρκειας περίπου έξι ωρών– στο δημαρχείο του Έβεργκεμ, ενώ προηγήθηκαν επισκέψεις ελληνικού κλιμακίου στις Βρυξέλλες για την εκτίμηση της αυθεντικότητας του υλικού, με τη συμμετοχή υπηρεσιακών παραγόντων και εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών.

Το ποσό της εξαγοράς δεν έχει γίνει γνωστό. Ο συλλέκτης, ειδικευμένος σε αντικείμενα του Γ’ Ράιχ, απέφυγε τις δημόσιες δηλώσεις μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η πρόθεσή του να διαθέσει τις φωτογραφίες προς πώληση.

Η δήλωση της Λίνας Μενδώνη:

«Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση κυριότητας της φωτογραφικής συλλογής, από την οποία προήλθαν οι φωτογραφίες των εκτελεσμένων της Καισαριανής. Τα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού, με τη συνδρομή της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βέλγιο, παρέλαβαν τις 262 φωτογραφίες, τα 16 έγγραφα και τα 4 παλαιά χαρτονομίσματα, τα οποία είχε εκθέσει προς πώληση ο Βέλγος συλλέκτης στο διαδικτυακό τόπο δημοπρασιών, πριν από δύο εβδομάδες, ακριβώς.

Το Υπουργείο Πολιτισμού αντέδρασε με εξαιρετική ταχύτητα και έφερε σε πέρας ένα δύσκολο έργο, το οποίο περιελάμβανε την τεκμηρίωση της αυθεντικότητας της συλλογής, τον χαρακτηρισμό της ως μνημείο, την τεκμηρίωση της προέλευσής της, τη διαπραγμάτευση, ώστε αυτή να μην διασπασθεί και να μεταβιβασθεί εξ ολοκλήρου στο Ελληνικό Δημόσιο και, τέλος, την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών, ώστε να γίνει η μεταβίβαση, όπως απαιτεί το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Ευχαριστώ όλα τα στελέχη και τους εξωτερικούς συνεργάτες του Υπουργείου για την πλήρη ανταπόκρισή τους σ’ αυτό το σύνθετο εγχείρημα. Οι φωτογραφίες -τεκμήρια του ήθους και του πατριωτισμού των εκτελεσμένων Ελλήνων στην Καισαριανή, την Πρωτομαγιά του 1944- είναι πλέον κτήμα του Ελληνικού Δημοσίου».

Τα ιστορικά ντοκουμέντα

Οι εικόνες αποτυπώνουν την εκτέλεση 200 πολιτικών κρατουμένων την 1η Μαΐου 1944 στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής. Οι κρατούμενοι είχαν μεταφερθεί από το διαβόητο Μπλοκ 15 του στρατοπέδου Χαϊδαρίου, ως αντίποινα για τη δολοφονία του Γερμανού υποστράτηγου Φραντς Κρεχ από τον ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με ιστορικές αναφορές, λίγο πριν σταθούν μπροστά στα πολυβόλα, οι μελλοθάνατοι τραγουδούσαν αντάρτικα τραγούδια, ενώ τη νύχτα πριν από την εκτέλεση φρόντισαν να πλυθούν και να ξυριστούν, σε μία πράξη αξιοπρέπειας απέναντι στον θάνατο.

Οι φωτογραφίες φέρεται να τραβήχτηκαν από τον Γερμανό αξιωματικό Χέρμαν Χόιερ, πιθανότατα στο πλαίσιο τεκμηρίωσης που συνδεόταν με το υπουργείο Προπαγάνδας του Γιόζεφ Γκέμπελς.

Η επιστροφή τους στην Ελλάδα θεωρείται μείζονος συμβολικής σημασίας, καθώς πρόκειται για υλικό που τεκμηριώνει μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές της Κατοχής και της αντιστασιακής μνήμης.

